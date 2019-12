«Sa puissance de frappe est de 10 sur 10»

Deontay Wilder terminera 2019 avec son record invaincu avec tact et ayant amélioré sa réputation de perforateur le plus redoutable de la planète.

L'Américain a livré deux KO brutaux lors de ses deux combats cette année, contre Dominic Breazeale et Luis Ortiz.

Il mettra ensuite son titre des poids lourds WBC sur la ligne contre Tyson Fury au début de l'année prochaine après que leur première rencontre se soit terminée par un tirage controversé et cela promet d'être un autre combat passionnant.

Après avoir battu Ortiz en novembre, Wilder s’est déclaré le «puncheur le plus dur de l’histoire de la boxe» et, bien que cela soit sujet à débat, il ne fait aucun doute qu’il a un punch monstre.

Wilder a assommé Ortiz avec un bulldozer d'un coup de poing

Alors, à quel point le «bombardier de bronze» est-il puissant et à quoi ça ressemble de tirer un de ses coups de poing?

Ci-dessous, talkSPORT.com a rassemblé une série de citations d'anciens partenaires d'entraînement et adversaires pour avoir partagé une bague avec l'artiste à élimination directe.

Découvrez ce qu'ils avaient à dire ci-dessous:

Tyson Fury

"Ce n'est un secret pour personne (Anthony) Joshua ne voulait pas de ce combat", a déclaré Fury après avoir survécu à deux renversements lors de son match nul dramatique avec Wilder en décembre 2018. "Et il ne le voulait pas pour une raison.

«Parce que Deontay Wilder est le puncheur le plus féroce de l'histoire de la boxe, dans l'histoire de la division des poids lourds.

«Et je l'ai vu et je l'ai ressenti. Pas étonnant que AJ ne veuille pas faire partie de cette main droite!

"Il ne peut pas bouger comme moi, il aurait été cloué.

«Aussi facile que je me suis levé (le 12), je ne me suis peut-être jamais levé. C'est le genre de coup de poing dont les gens ne se réveillent parfois pas.

«Surtout en me frappant avec une main droite et alors que je descendais, il m'a frappé avec un crochet gauche également.

«Cela aurait donc dû être concret, bonne nuit Vienne. Mais le Gypsy King est ressuscité comme un phénix des cendres de la toile pour se rallier du 12 et c'était une manche épique. »

Fury a en quelque sorte réussi à se remettre de deux massacres à Los Angeles

David Haye

"Je me suis battu avec Deontay Wilder à plusieurs reprises", a déclaré Haye. «Il a une main droite très, très, très dure et c'est un égaliseur.

«J'ai frappé Deontay Wilder au menton avec des tirs qui auraient mis KO la plupart des poids lourds et il a pu rester debout.

«Il peut être bourdonné, mais il est toujours debout et il a riposté.

«Je l'ai amené au camp avant le combat contre Wladimir Klitschko quand il était plus jeune. Il a toujours été très bon, il a toujours été rapide. Il m'a donné probablement les manches les plus compétitives que j'ai jamais eues en combat.

«Je l'ai toujours vraiment respecté, dès la première séance de combat que j'ai eue avec lui, je savais que ce gars était quelque chose de spécial.

"Sa puissance de frappe est de 10 sur 10, c'est tout. Je ne sais pas comment le dire autrement. Vous savez quand vous avez été frappé par lui. C'est très différent de n'importe qui d'autre.

"Il est le poinçon le plus dur avec lequel j'ai jamais été dans le ring."

Audley Harrison

Il a dit de Wilder: «Dur comme des ongles. Je l'avais fait camper pendant un an avant de nous battre et il était resté environ cinq semaines pour me préparer à David Price.

«Il avait presque l'œil sur le combat un jour – il m'a attrapé avec ce tir et il a presque détaché ma rétine et tout à coup j'ai dû arrêter de m'entraîner pendant huit ou neuf jours.

«Mis à part la puissance, Wilder est unique. Il est très grand, très rapide et très peu orthodoxe dans ses mouvements – vous ne pouvez pas le coincer.

«Il peut être assez disgracieux, mais il est efficace parce qu'il a cette vitesse explosive.

"Ses coups de poing vous arrivent si vite – quand la main droite m'a attrapé qui a mis fin au combat, je ne l'ai même pas vu venir. Le coup de poing est venu à un angle si inhabituel et si rapide qu'il n'y avait pas moyen de sortir.

«Une chose que les gens ne disent généralement pas de lui et ils devraient le faire est que son jab est très bon. Mais cette main droite est la chose.

«Avec Wilder, ce n'est pas seulement cette puissance, mais c'est la vitesse explosive qu'il a qui peut simplement vous endormir.

"Il peut vous assommer avec le jab et avec la main droite."

Harrison a presque perdu son œil à cause de la puissance du «bombardier de bronze»

Malik Scott

"Deontay est très peu orthodoxe, a un pouvoir énorme, plus d'agilité que la plupart et est probablement le poids lourd le plus rapide de la planète", a-t-il déclaré au Daily Mail. «Et il est méchant – vraiment méchant.

«J'ai boxé avec Deontay 10 ans – sparring et dans notre combat – et son talent est sous-estimé. Les gens ne veulent pas croire qu'il est si bon, mais croyez-moi, il l'est.

«Quand nous nous sommes battus, il m'a attrapé sur le temple avec un crochet gauche puis un droit au milieu. Les gens disent qu’ils n’étaient pas des coups francs, mais il a le pouvoir de vous mettre à terre.

«Sur le ring, il est difficile à prévoir. Il peut boxer mais il peut devenir fou furieux, se déchaîner, vous savez.

«Il va au-delà de Mike Tyson à certains égards – Tyson laissait parfois quelqu'un s'en prendre à lui et prendre son temps sur eux. Deontay ne fait pas ça. Il ne te laisse pas perdre le temps, il te regarde droit dessus, essaie de te briser. »

Wilder a dit aux fans de ne pas cligner des yeux lorsque la cloche sonne pour le match revanche avec Ortiz

Johann Duhaupas

"C'était mon premier combat de ce niveau et j'ai été vraiment impressionné", a déclaré le poids lourd, éliminé par Wilder en 2015.

«J'ai affronté un boxeur qu'ils vendaient comme le nouveau Mike Tyson et qui avait mis KO tous ses adversaires donc cela a suffi à me faire hésiter avant d'accepter.

«Sa confiance en lui est sa plus grande force. Il a un grand cœur et bien sûr beaucoup de punch – plus que tout adversaire que j'ai jamais rencontré au combat ou en combat.

«Il ne fait aucun doute qu’il est le plus gros frappeur de la division.

«Sa plus grande faiblesse est sa passion. Il veut tout donc il fait des erreurs et s'expose – il l'a fait contre moi et il l'a montré contre Luis Ortiz et Eric Molina, mais son pouvoir l'a toujours sauvé. »

Le joueur de 34 ans a terminé son match revanche avec Bermaine Stiverne dans un tour

Gerald Washington

"Il a blessé beaucoup de gars", qui a été battu par TKO contre WIlder.

"Il ne m'a pas attrapé comme il a attrapé (Bermane) Stiverne et d'autres gars où c'était effrayant. Je suis reconnaissant de ne pas avoir été pris comme ça.

"Je ne vais pas dire qu'il est le puncheur le plus dur jamais ou quelque chose comme ça, mais il a du crack dans ses tirs.

«Et il le fait des deux mains. Ils disent faire attention à sa main droite mais il a presque enlevé la tête de Tyson Fury avec un crochet gauche.

"Quand il jette de toutes ses forces, quand il les laisse partir, il est spécial."

Wilder a laissé Gerald Washington froissé en tas en 2017

Eric Molina

«Wilder pourrait assommer un taureau s'il le frappait à la tête. C'est juste une question de «quand» dans ce combat », a-t-il déclaré à FightHype.com.

"S'il touche quelqu'un avec cette main droite, sur n'importe quelle partie de la tête, ils vont danser ou descendre et dormir. C'est ce que c'est.

«Je suis allé là-bas avec l'homme qui, à mon avis, est le plus gros frappeur de l'histoire de la boxe à Deontay Wilder. Une fois que vous avez affronté ces gars-là, tout le monde est… allez. »

