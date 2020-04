Sa quarantaine a duré toute une vie à Barcelone

Le Barcelone est en alerte pour Messi. S’il le communique dans les 40 prochains jours (entre le mois d’avril et le mois de mai), l’Argentin pourra quitter le club cet été, en respectant la clause de libération qui existe dans son contrat et qui maintient l’entité en haleine. Le lien «10» prend fin en 2021 et, au milieu de sa guerre avec les dirigeants, il n’y a toujours aucun signe de renouvellement.

Tout indique que Messi il restera à Barcelone et prendra éventuellement sa retraite au club, mais ses derniers désaccords avec Bartomeu et ses hommes de main ont accru les inquiétudes quant à son avenir. Sa controverse avec Abidal, couplée à ses dernières plaintes sur la manière de manœuvrer dans le club après l’annonce de l’ERTE ont mis en évidence ce qui était intuitif: Messi n’épouse pas Bartomeu.

Et que le président de la Barcelone s’accrocher à sa position (tout indique qu’il ne déclenchera pas d’élections cet été) complique la situation d’un Messi qui attend de renouveler son contrat qui se termine en 2021. L’Argentin facture environ 26 millions net par an (environ 50 bruts) et, compte tenu de la situation économique délicate du club, il est difficile pour le Camp Nou d’augmenter l’offre de un joueur, qui est l’histoire de l’entité, pire que sa relation se terminerait avec 34 ans.

Toutes ces conditions compliquent la fin de carrière des Messi à Barcelone, mais compte tenu du fait que Bartomeu son mandat se termine en 2021, tout indique que l’Argentin finira par “avaler” pour continuer encore une année dans l’équipe de culé. Sinon, vous avez toute la liberté du monde pour quitter le club gratuitement à partir de juin prochain. Bien sûr, vous avez jusqu’au 31 mai pour notifier votre intention de quitter le club. Une période qui va prendre le dessus sur un Bartomeu qui ne veut pas entrer dans l’histoire comme le président qui a mis fin à l’étape du meilleur joueur de l’histoire du club de Barcelone.

Inter, Manchester City, PSG?

Compte tenu de sa longévité Barcelone, son départ possible a pris de l’ampleur au fil des ans, mais Leo Messi Il a toujours précisé que son objectif était de mettre fin à sa carrière à Barcelone. Son désir ne pouvait être brisé que par la détérioration de sa relation avec une directive qui lui manquait parfois.

Après avoir découvert que le contrat argentin contenait une clause par laquelle il pouvait quitter le club gratuitement en juin prochain, certains clubs sont apparus pour tenter de séduire l’Argentin. L’un d’eux était l’Inter Milan, qui, il y a quelques jours, ne l’excluait pas comme une possibilité au cas où il déciderait de fuir Barcelone. La Juventus ou le PSG ont également sorti leurs clins d’œil ainsi que la ville de Guardiola, Txiki et Ferrán Soriano, qui seraient ravis de faire place à la légende de culé. Ces clubs ont également 40 jours pour fantasmer.