Sa relation étroite avec le monde du football, son ex-mari Jorge Cabeza était un globe-trotter de football

Le triangle amoureux entre Alfonso Merlos, Marta López et Alexia Rivas est le feuilleton de la quarantaine. Alors que les cornes et les trahisons continuent de se dérouler, ces dernières heures, la relation de Marta avec le monde du football est restée dans les mémoires: elle était mariée à Jorge Cabeza, ancien joueur ayant évolué dans les rangs de Las Palmas ou Leganés, entre autres clubs.

Avec l’ancien footballeur, Marta López a eu deux des trois enfants qu’elle a: Jorge et Hugo, âgés respectivement de 13 et 10 ans. Après leur séparation, Marta a rencontré Javier, avec qui elle a eu son troisième enfant. Depuis 2019, j’étais avec Alfonso Merlos.

Marta López et Alfonso Merlos Ils ont été réunis ce mercredi dans le programme Save me on Telecinco. Marta est allée directement demander des explications à Alfonso, qui en a à peine parlé et a quitté le programme. Les deux sont en couple depuis l’année dernière.

Histoire de l’Espagne: Les retrouvailles à Marta López et Merlos en direct pic.twitter.com/r7xaiuis2d – peri de armas (@ T5Comento) 27 avril 2020

Tout a commencé quand Alfonso Merlos a établi une connexion au programme State of Alarm depuis son domicile. Quand j’étais en direct, une jeune femme est passée derrière le journaliste à moitié nu. Immédiatement après, les médias sociaux ont commencé à brûler.