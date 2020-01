Sa signature pour l’Atlético de Madrid entre dans la dernière ligne droite

Le 31 janvier, jour de fermeture du marché des transferts, il s’approche et Edinson Cavani est toujours footballeur au PSG et l’Atlético affronte le sprint final pour répondre aux revendications du club parisien et avoir l’attaquant uruguayen en janvier.

Le feuilleton Edinson Cavani atteint ses dernières heures. L’attaquant du PSG est clair qu’il veut jouer à l’Atlético de Madrid et bien qu’il ait d’autres offres Premier, habiller rojiblanco est son seul souhait. Je pourrais facilement le faire à partir de juin, quand j’arriverais gratuitement, mais L’engagement de Simeone permet d’arriver dans le même mois de janvier.

Et nous disons que c’est peut-être parce queIl n’y a pas d’accord entre le PSG et l’Atlético de Madrid. Les Français, emmenés par Nasser Al-Khelaifi, ont commencé à demander 30 millions pour un joueur de 32 ans qui vient de signer un contrat en juin. Un chiffre que les rojiblancos n’étaient pas prêts à obtenir pour pouvoir se libérer avec les services d’Edinson Cavani à la fin de la saison.

L’Atlético a présenté plusieurs offres et aucune n’a satisfait les demandes des Parisiens. Ni les 5, ni les 10, ni les 15 kilos qu’ils ont proposés n’ont été suffisants pour que le PSG, qui s’empresse jusqu’aux derniers jours pour gagner plus d’argent, accepte la proposition. Tout indique les matelas ne passera pas de 15 millions et que l’opération pourrait être clôturée à ce chiffre, mais le temps est compté pour les deux ensembles.

Le PSG ne veut pas céder à son remplaçant, avec lequel il pourrait faire face à la Ligue des champions si les deux équipes passent huitième. L’Atlético a besoin d’un attaquant comme manger après les derniers mauvais résultats et le manque de buts qui se sont manifestés cette saison. Deux clubs, deux intérêts, qui fermeront dans quelques jours ce qui a été le feuilleton du marché d’hiver.