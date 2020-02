Sabrina Ionescu de l’Oregon affiche son 24e triple-double en carrière contre l’Arizona

Sabrina Ionescu est incontestablement la meilleure joueuse de basket-ball universitaire en ce moment.

La garde n ° 3 des Oregon Ducks semble imparable alors qu’elle mène l’une des meilleures équipes de basket-ball féminin, avec une moyenne de 17,2 points, 8,7 passes décisives et 8,2 rebonds par match. Et avec 15 points, 11 rebonds et 10 passes décisives dans la victoire de son équipe 85-52 contre l’Arizona no 12 vendredi, elle a enregistré son 24e (!!!) triple-double en carrière. C’était aussi son 51e double doublé en carrière.

La saison dernière, Ionescu a établi le record de la NCAA pour le plus grand nombre de triples doubles en carrière en basketball masculin et féminin avec 13, et la senior de 5 pieds 11 pouces n’a pas ralenti lors de sa dernière saison avec les Ducks, alors qu’elle essaye de les mener à leur premier championnat national.

Kyle Collinsworth de BYU a le prochain plus de doubles doubles en carrière de la NCAA avec 12 entre les saisons 2014-15 et 2015-16.

Continuant à battre son propre record de la NCAA, la victoire de vendredi sur les Wildcats a marqué le sixième triple-double d’Ionescu cette saison. Elle avait huit ans en tant que junior la saison dernière, et six et quatre dans ses saisons de deuxième année et de première année, respectivement.

Comme ESPN l’a noté, Ionescu a marqué 20 points ou plus en huit performances en triple-double et a marqué 29 points deux fois. Au cours de sa carrière, elle n’est plus que huit passes décisives et 41 rebonds après avoir été la première joueuse de division I masculine ou féminine avec 2 000 points, 1 000 passes et 1 000 rebonds. Elle a atteint la barre des 2 000 points en novembre.

Lundi, l’Oregon a infligé à UConn n ° 4 sa pire défaite à domicile depuis 2005 avec une victoire de 74-56. Ionescu a terminé avec 10 points, neuf passes et neuf planches.

