Sabrina Ionescu de l’Oregon méritait un meilleur départ

Il y a beaucoup de “et si?” conjecture se produisant dans le basket-ball universitaire après que la NCAA a annulé les tournois masculins et féminins en raison de la pandémie COVID-19. La saison 2019-2020 restera à jamais figée dans le temps, sans champion décisif et sans souvenirs créés pendant March Madness. C’est une dure réalité pour les joueurs, en particulier ceux qui sont en fin de carrière, qui n’avaient pas la plate-forme nationale pour mettre en valeur leurs talents et ajouter un dernier chapitre à leur héritage. Les scénarios «et si» sont particulièrement douloureux lorsque l’on considère la carrière de la star de l’Oregon Sabrina Ionescu. Et si elle n’était pas revenue dans l’Oregon pour sa saison senior? Elle était peut-être le non. 1 choix dans le repêchage de la WNBA de l’année dernière et dans la course au titre de recrue de l’année en tant que membre des Las Vegas Aces. Quand Ionescu a décidé de retourner à l’université pour sa saison senior, elle l’a fait pour compléter sa carrière record et mener les Ducks à un championnat national. Elle a accompli le premier; nous ne saurons jamais si elle aurait atteint ce dernier.

L’Oregon a rendu son noyau dur de l’équipe Final Four de la saison dernière, sa première dans l’histoire de l’école. Cette saison, Ionescu a été rejointe par sa collègue senior (et partenaire mortel de pick-and-roll) Ruthy Hebard, et Satou Sabally, qui avaient déjà décidé de renoncer à son année senior et de se déclarer pour le repêchage WNBA 2020. Les Ducks ont une fiche de 31-2 cette saison et sont prêts pour un non. 1 tête de série dans le tournoi NCAA. Ils s’attendaient à terminer leur saison avec un point d’exclamation au Final Four de la Nouvelle-Orléans. Maintenant, il ne nous reste que des points d’interrogation.

Même sans un dernier tournoi, Ionescu a terminé sa carrière en tant que l’une des meilleures joueuses de basket-ball universitaires. Période. Le gardien de 5 pieds 11 pouces est un marqueur à plat (un «seau de marche», comme disent les enfants). Donnez-lui un pouce et elle vous tirera un 3 dans l’œil. Encouragez-la trop, et elle soufflera juste à côté de vous pour un lay-up. Ou peut-être qu’elle reculera et forera un cavalier. Cela dépend de ce qu’elle ressent en ce moment. Peu importe comment vous le regardez, Ionescu peut jouer au ballon. Elle a terminé son séjour de quatre ans à l’Oregon avec 2 562 points, 1 040 rebonds et 1 091 passes décisives, et est devenue la première joueuse de la Division I de la NCAA – homme ou femme – avec 2 000 points, 1 000 rebonds et 1 000 passes. Elle a enregistré son 26e triple-double en carrière dans le tournoi Pac-12 de l’Oregon – le précédent record de la NCAA était de 12. Elle ne l’a pas fait seule. Sinon, comment pourrait-elle dépasser Gary Payton en tant que leader de tous les temps du Pac-12? Les Lady Ducks ont récolté en moyenne 86 points par match, les meilleurs de la NCAA. Ils ont servi UConn à sa deuxième défaite de la saison avec une victoire de 18 points, ont balayé l’État de l’Oregon et battu cinq équipes classées au niveau national en route vers un titre de conférence.Enfer, ils ont même battu Team USA lors de sa tournée d’expositions universitaires.

Ionescu a choisi Orgeon après avoir refusé des opportunités dans plusieurs autres centrales de basket-ball féminines et est devenue la recrue du secondaire la mieux notée à s’engager dans le programme à l’époque. Et elle s’est engagée tard, très tard; elle n’a pas signé sa lettre d’intention pendant les périodes de signature de novembre ou avril, et s’est plutôt présentée sans fanfare quelques jours avant le début du semestre d’été et a dit à l’entraîneur-chef Kelly Graves en personne qu’elle rejoindrait l’équipe. Quatre ans plus tard, Ionescu a gagné presque toutes les distinctions à sa disposition: la lauréate du Wooden Award, la lauréate du Wade Trophy, la double récipiendaire du Nancy Lieberman Award, la double championne du tournoi Pac-12, la triple joueuse Pac-12 du Année. Elle a transcendé en célébrité.

Ionescu n’est pas outrageusement athlétique, mais elle est méticuleuse, une tireuse d’élite habile qui rampe de ligne de base en ligne de base. Son QI de basket-ball est à travers le toit, et elle ne permettra à personne de la dépasser. Après avoir perdu dans le Final Four de l’année dernière contre l’éventuel champion Baylor, Ionescu a déclaré: «J’ai appris que parfois, votre meilleur n’est pas suffisant. Vous devez être meilleur, meilleur et meilleur. ” C’est la mentalité Mamba qui jaillit d’elle: Kobe Bryant, l’un de ses plus grands mentors et un ami proche, lui a appris cela. Leur relation a commencé il y a un peu plus d’un an avec de fréquentes conversations textuelles sur un amour mutuel pour le jeu. Ionescu a également été entraîneur adjoint invité de l’équipe féminine de basket-ball de la Mamba Academy. Quelques heures après le tragique accident d’hélicoptère qui a tué Bryant et huit autres personnes, dont sa fille Gianna, âgée de 13 ans, Ionescu a marqué 19 points dans une victoire tout en se battant à travers les larmes. Après le match, elle a dit: “Tout ce que je fais, je le fais pour lui.” Sa soirée record a eu lieu les 24 et 2 février, 24 heures après avoir rendu un hommage captivant à son mentor, Kobe, et à son mentoré, Gigi, lors d’un service commémoratif à Los Angeles. «Si je représentais le présent du football féminin, Gigi était l’avenir et Kobe le savait. Nous avons donc décidé de construire un avenir ensemble », a-t-elle déclaré. «Je voulais faire partie de la génération qui a changé le basketball pour Gigi et ses coéquipières. Où naître femme ne signifie pas naître derrière, où la grandeur n’est pas divisée par sexe. “

Ionescu a tracé un chemin, non seulement pour établir ces records importants, mais aussi pour établir une norme pour les joueurs qui la suivent. Tout le monde – homme ou femme, petites filles et petits garçons – ne sait pas. 20; elle est le visage du jeu en ce moment. Nike a sorti le maillot d’Ionescu en novembre, l’un des premiers maillots de basket-ball collégial féminin avec un numéro spécifique, et il s’est vendu en quelques heures. Elle fait partie d’un mouvement de basket-ball féminin de nouvelle vague: elle a une bobine de mise en évidence Ballislife avec plus de 140 000 vues sur YouTube; elle est devenue le sujet d’un spécial Bleacher Report Photoshop et d’une fonctionnalité SLAM. Elle a retenu l’attention des gens. “J’essaie d’être le meilleur défenseur du basket-ball féminin et, je l’espère, de pouvoir changer la culture et la façon dont la société perçoit les femmes dans le sport”, a déclaré Ionescu dans une interview avec CBS. Elle ouvre la voie à des créateurs prometteurs comme Paige Bueckers, Azzi Fudd ou Hailey Van Lith pour revendiquer leur participation dans la sphère du basket-ball, et en précisant qu’il est acceptable de ne pas être simplement bon, mais génial.

UConn ne domine plus le paysage compétitif du basketball féminin. Le domaine des prétendants a été très compétitif ces dernières années. Aucune équipe n’a terminé cette saison invaincue. Plus tôt ce mois-ci, le Wall Street Journal a rapporté que plusieurs programmes de basket-ball pour femmes représentent plus de 50% de la fréquentation du basket-ball dans leurs écoles – «l’effet Sabrina», comme l’a appelé le phénomène. Au cours de la première année d’Ionescu, l’équipe féminine des Ducks n’a représenté que 19% des spectateurs des matchs de basket-ball de la Matthew Knight Arena; cette saison, les femmes de l’Oregon étaient responsables de 58 pour cent. Et ce n’est pas seulement une chose U of O. Vous pouvez trouver des tendances similaires dans l’Oregon State (60%), le Mississippi State (54) et la Caroline du Sud (50), entre autres. Le basket-ball féminin attire notre attention.

Même si la carrière universitaire d’Ionescu n’a pas eu la fin qu’elle méritait, ce n’est – et je ne peux pas insister assez là-dessus – que le début. Jusqu’à présent, le projet de la WNBA est toujours fixé au 17 avril, et Ionescu ira sans aucun doute non. 1 au New York Liberty et jouer à Brooklyn la saison prochaine. Elle va commencer son nouveau chapitre avec la mentalité Mamba à la remorque. Et elle ira bien. Kobe lui a dit: “Sois toi, ça a été assez bon, et ça continuera à être assez bon.” Nous ne pouvons pas nous attarder sur les «si» et les «ce qui aurait pu être». Nous ne savons pas ce qui se serait passé dans le tournoi NCAA, et nous ne le saurons jamais. Continuons à mariner dans ce que nous savons: Sabrina Ionescu était la meilleure joueuse de basket-ball cette année, et autant que nous aurions aimé l’encourager dans la poursuite d’une bannière de championnat national, elle n’en avait pas besoin pour affirmer cette déclaration .

Plus tôt ce mois-ci, près d’un an après avoir affirmé qu’elle n’avait toujours pas terminé les affaires et se retirer du repêchage, Ionescu a terminé sa saison en tant que championne Pac-12 à Las Vegas chez les As à Mandalay Bay. Elle n’a peut-être pas eu l’occasion de racheter le défaut du Final Four de l’année dernière, mais des confettis verts et or sont tombés du plafond. L’histoire du basketball universitaire est devenue «son histoire» cette saison, et pour cela, les fans de basket-ball du monde entier sont reconnaissants.

