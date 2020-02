Sabrina Ionescu entre dans l’histoire de la NCAA après le mémorial de Kobe

Lundi matin, la joueuse de basket-ball vedette de l’Oregon Sabrina Ionescu s’est tenue devant une foule bondée du Staples Center et a parlé magnifiquement de ses amis. Kobe et Gianna Bryant.

Quelques heures plus tard, elle a marqué l’histoire de la NCAA lors de la victoire sur la route des Ducks contre Stanford dans ce qui était une bataille entre deux équipes féminines parmi les cinq premières.

Ionescu, qui a rencontré Kobe il y a un an et a ensuite passé du temps à apprendre de la légende de la NBA tout en enseignant à Gianna quelques mouvements, est devenu le premier joueur, homme ou femme, à atteindre 2000 points, 1000 passes décisives et 1000 rebonds dans l’histoire du basket-ball de la division I de la NCAA.

Elle a également décroché son 26e triple-double en carrière.

Quelle belle façon de rendre hommage à Kobe et Gianna.

Voici le moment historique:

Quelle journée elle a eu:

Maintenant, c’est Mamba Mentality.

Kobe et Gianna seraient très fiers de leur ami.

.