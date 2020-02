Sac postal intersaison, points d’atterrissage pour agent libre, plus le champion du Super Bowl Mitchell Schwartz

Nous répondons aux questions des auditeurs sur les points d’atterrissage les plus amusants pour les agents libres de haut niveau comme Tom Brady, Cam Newton et Dak Prescott, les agents libres d’impact sous le radar, les deux joueurs avec lesquels nous commencerions une équipe à partir de zéro, et plus encore (1:10). Après une victoire au Super Bowl, l’attaquant offensif All-Pro Chiefs Mitchell Schwartz rejoint la série pour parler de la façon dont ils ont célébré, de ce que c’est que de jouer avec Patrick Mahomes et de jouer pour Andy Reid (38:45).

Hôte: Robert Mays

Invités: Danny Heifetz et Mitchell Schwartz

