Sad Super Bowl Blues de Jimmy Garoppolo

La conférence de presse d’après-match de Jimmy Garoppolo s’est tenue dans une tente blanche au Hard Rock Stadium. Rien de substantiel n’a été dit, mais cela pourrait être étudié par un showrunner qui veut faire une procédure de police en col blanc pour Netflix. Garoppolo, vêtu d’un costume, a été interrogé sur ses difficultés au quatrième trimestre. Il lui caressa le menton. Interrogé sur l’état du vestiaire des 49ers, Garoppolo a ajusté une montre d’apparence chère. Il a tiré sur son col de chemise. “C’est ce que c’est”, a-t-il dit.

Nous avons déjà vu ce personnage agité. Souffle le Super Bowl, se coince dans un demi-état entre la grandeur réelle et l’idée de celui-ci. Le truc, c’est que Jimmy G ressemblait déjà à ce genre de joueur. Il y a un immense fossé entre les signes extérieurs de Garoppolo – menton fort, pedigree des Patriotes, petite amie – et ses réalisations réelles, entre le surnom fanfaron et le matériel. Une perte au Super Bowl vient de rendre l’idée plus prononcée.

La défaite de dimanche 31-20 contre les Chiefs de Kansas City a mis fin à un étrange arc de trois semaines pour Garoppolo. Lors des victoires en séries éliminatoires contre les Vikings et les Packers, il n’a lancé que 208 verges. Il y avait un sentiment que le laisser lancer des passes aurait seulement gâché un jeu de course dominant des 49ers. “Lorsque vous exécutez le ballon sur 8 yards par coup, en déplaçant les bâtons jeu après jeu, c’est comme” Voulez-vous vraiment le passer? “”, A déclaré Garoppolo cette semaine.

Cela a un certain sens. Mais il y avait suffisamment de blob médiatique à Miami pour que les gens aient forcément des idées contre-intuitives. Peut-être que Jimmy G et ses gestionnaires offensifs préparaient tout le monde. Peut-être que Jimmy G lisait des articles négatifs et s’énervait. Peut-être qu’il était un gars classique de Personne ne croit en moi.

Au cours des deuxième et troisième trimestres, Garoppolo ressemblait vraiment à ce type. Ou juste assez de ce gars, grâce aux passes décisives de ses coéquipiers Nick Bosa, Deebo Samuel et – de l’autre côté – Patrick Mahomes, qui a lancé deux choix. Garoppolo a eu beaucoup de passes de jeu efficaces. Un premier coup de pouce emphatique au deuxième trimestre. Il était enfin à la hauteur de son menton. Jimmy G pourrait être MVP du Super Bowl!

Au quatrième trimestre, le menton de Garoppolo semblait simplement symbolique. Il a été remis le ballon par sa défense avec une avance de 10 points et un peu moins de 12 minutes à gauche. Garoppolo est allé 3-en-9 pour 36 verges en passant au cours des trois prochains disques. Il y avait là un sac à portée de main et une balle profonde potentiellement gagnante que Garoppolo a lancée sur la tête d’Emmanuel Sanders. Il ressemblait au gars que les 49ers étaient déterminés à garder sous une bâche.

Assis dans la tente d’entrevue en ajustant sa montre, Garoppolo était un type inhabituel de perdant du Super Bowl. Pas horrible, mais pas entièrement plausible non plus. Garoppolo était un peuple qui croyait en lui brièvement.

Au fur et à mesure que les joueurs et les entraîneurs entraient, tout le monde parlait autour de Garoppolo. Lorsqu’on lui a demandé comment il s’en était sorti, l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan a dit: “Je pense qu’il a fait de très bonnes choses.” Il a ajouté: “Je pensais que Jimmy avait bien joué.” Shanahan a dit qu’il voulait étudier la bande, après quoi il pourrait être disposé pour offrir des éloges plus tièdes.

George Kittle a été interrogé sur le dernier entraînement significatif des 49ers alors qu’ils avaient perdu quatre points avec 2:44 à jouer. En d’autres termes, celui qui aurait pu cimenter la légende de Garoppolo. Qu’est-il arrivé lors de ce lancer à Sanders?

“Nous ne l’avons tout simplement pas fait”, a déclaré Kittle, en passant avec bienveillance à la deuxième personne. “C’est tout.”

Parmi les 49ers que j’ai entendus parler, seul s’attaquer à Joe Staley – éviscérant à travers une interview émotionnelle qui s’est arrêtée juste à court de larmes – était effusif. “Jimmy est un baller”, a-t-il dit. “Il est incroyable. Il est notre chef, notre quart-arrière, et j’irai avec ce gars-là n’importe quel jour de la semaine. »C’était le genre de choses que vous entendez normalement à propos d’un quart-arrière perdant du Super Bowl, mais Staley l’a dit avec une conviction profonde.

Dans de telles circonstances, Garoppolo n’avait rien à dire. Mais même ainsi, il a fait de son mieux pour ne parler d’aucune partie du jeu ou de sa performance.

Sur ce qui s’est passé quand les 49ers se sont levés 10: «C’était une opportunité pour nous. Nous n’en avons tout simplement pas profité. Surtout juste après le chiffre d’affaires. … Je rends hommage aux chefs. »

Sur ce qui s’est passé après l’avertissement de deux minutes: «Bonne équipe. Bonne défense. Vous devez leur donner du crédit, vous savez. Nous n’avons pas fait certaines des pièces que nous faisons normalement. »

Sur le lancer de Sanders: «Nous avons raté quelques tirs ce soir, vous savez. Certaines pièces que nous faisons habituellement. C’était difficile là-bas. »(« On dirait qu’il vient juste de le manquer », a déclaré Shanahan.)

J’ai demandé à Garoppolo comment il jugeait sa propre performance. «Il y avait des pièces que nous aurions pu faire. Nous le faisons habituellement et nous ne l’avons pas fait. Je dois donner du crédit aux chefs, cependant… »Et ainsi de suite.

Ce qui est étrange, c’est que la dissonance qui existe au sein de Garoppolo existe aussi dans son utilisation par les 49ers. Shanahan semblait à la fois déterminé à présenter Garoppolo et effrayé par l’enfer des résultats possibles. En hausse de trois points sur un disque au quatrième quart, Shanahan a appelé un point pour Raheem Mostert et deux passes pour Garoppolo, alors que la bonne chose à faire semblait être de diriger le ballon. Lorsque vous exécutez le ballon sur plus de 6 mètres par course, voulez-vous vraiment le passer?

Pourtant, juste avant la fin de la première mi-temps, Shanahan a refusé d’utiliser un temps mort qui aurait donné à Garoppolo plus de temps pour descendre sur le terrain et marquer. Un grand lancer à Kittle a été anéanti par une pénalité d’interférence de passe offensive douteuse.

Garoppolo n’est pas le premier quart-arrière de l’histoire de l’humanité à ne pas être à la hauteur de notre battage médiatique collectif. Mais après le match, alors qu’il s’agitait devant la presse, il était difficile de penser à autre chose. “C’est une façon difficile de descendre”, a déclaré Garoppolo vers la fin de son entretien. Il a répété son mantra: «C’est ce que c’est.» À ce moment, Jimmy G avait l’air de porter son surnom comme un poids de plomb.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer