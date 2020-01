“ Sadio Mane est heureux de rester à Liverpool bien que je puisse voir Mohamed Salah avoir envie de changer les choses ”, affirme l’ancien Red

Sadio Mane s’installer au Real Madrid aurait du sens mais Mohamed Salah pourrait quitter Liverpool avant lui.

C’est le point de vue de l’ancien Red Jason McAteer, qui pense que le «roi égyptien» pourrait partir dès l’été prochain.

. – .

Jason McAteer pense que l’avenir de Salah à Liverpool est plus incertain que celui de Mane

La star sénégalaise Mane a été le joueur le plus remarquable de Liverpool cette saison, après avoir marqué 15 buts toutes compétitions confondues.

Il a été lié à un éloignement avec les géants espagnols du Real Madrid qui se seraient intéressés à lui.

Les joueurs refusent rarement de jouer au Bernabeu, mais McAteer pense que Mane est parfaitement satisfait à Anfield.

Au lieu de cela, McAteer a suggéré que c’est Salah qui pourrait chercher un transfert ailleurs.

. ou concédants de licence

Salah n’a pas été aussi efficace que Mane a été ce terme

McAteer a déclaré au Racing Post: «Je peux absolument comprendre pourquoi le Real Madrid envisagerait de faire un pas pour Sadio Mane cet été – et je pourrais comprendre si Mane était tenté.

“Le Real Madrid n’est pas tout à fait la force de l’ancien, mais il est toujours un club glamour et ferait tourner les têtes.

“C’est si Mane veut un nouveau défi, alors que le défi auquel sont confrontés Liverpool et Jurgen Klopp est de garantir que les joueurs ont faim de repartir comme ils l’étaient cette saison après avoir été couronnés champions européens.

“Ce que je dirais, c’est que si Mane partait, je crains que ce ne soit le début de la rupture, car il est absolument au sommet de son art à la minute et prendrait un certain remplacement. Il serait plus difficile à remplacer que Mo Salah à mes yeux.

«Mais nous savons que les très grandes équipes essaient de s’améliorer et sont sous pression pour attirer les meilleurs joueurs avec de l’argent stupide. En fait, je pense que Sadio Mane est très heureux de rester à Liverpool, même si je peux voir Mo Salah qui a envie de changer les choses, sinon l’été prochain, puis la saison prochaine. »

Liverpool a volé haut cette saison et devrait remporter son tout premier titre en Premier League.

Ils n’ont pas encore goûté à la défaite en Ligue ce trimestre et se heurteront à leurs rivaux Manchester United – la seule équipe à leur avoir marqué des points en 2019/20 jusqu’à présent – dimanche.

McAteer prévoit un après-midi confortable pour son ancien club, ajoutant: «Le match sera différent à Anfield.

“Tout le monde parle de vouloir battre United et de les mettre à leur place et si les joueurs sortent avec cette mentalité et cette attitude, commencez vite, obtenez un but, cela pourrait être un long après-midi pour United. Je pense que Liverpool va gagner 3-” 0 parce que nous gardons des draps propres pour le plaisir. »

Martin Keown prédit une victoire «emphatique» pour Liverpool sur Manchester United à Anfield

.