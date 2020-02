Sadio Mane marque son 100e but dans le football anglais pour assurer une victoire cruciale en Premier League à Liverpool contre le courageux Norwich

Sadio Mane est sorti du banc pour marquer son 100e but dans le football anglais et assurer une victoire 1-0 pour Liverpool contre Norwich City.

Au milieu de vents tourbillonnants et d’une foule fervente de Carrow Road, les dirigeants de la Premier League ont été forcés de briser une défense des Canaries tenace.

Sadio Mane a tiré une volée méchante devant Tim Krul

Mais le match contre les garçons du sous-sol de la division était loin d’être simple, avec Alisson contraint à un arrêt remarquable alors qu’il récupérait le ballon des pieds de Teemu Pukki en première mi-temps.

Et, avec 17 minutes restantes, Alex Tettey a vu son coup de pied droit tiré du bas du poteau alors que les Canaries poussaient pour un ouvre-choc.

Mais le match a été décidé lorsque Mane a contrôlé un long ballon de Jordan Henderson et a magnifiquement tourné dans la surface pour tirer une volée du pied gauche devant Tim Krul au poste proche de l’international néerlandais.

Bien que le champion en titre, Manchester City, ait encore un match en main contre West Ham après que Storm Ciara ait suspendu son match la semaine dernière, l’écart au sommet est toujours apparemment insurmontable alors que les Reds rampants de Jurgen Klopp se rapprochent d’une toute première couronne de Premier League.

Norwich a poussé les leaders de la Premier League jusqu’au Carrow Road

Le vent toujours croissant a ruiné tout ce qui s’approchait à distance du beau football. Les conditions menaçaient toujours des moments accrocheurs pour de mauvaises raisons, mais les deux parties ont à peu près évité toute sorte de catastrophe dans un premier semestre décevant.

Virgil Van Dijk a fourni un objet de collection d’une passe mal placée, Mohamed Salah a lutté pour que le temps et l’espace dérivent vers la droite – et Liverpool était généralement mal à l’aise contre le vent.

À tel point que les Canaries ont eu la chance de la demie, mais elles ont été refusées par Alisson Becker. Lukas Rupp s’est accroché à une balle au-dessus et s’est retrouvé face à face avec Alisson, seulement pour tenter une passe à Teemu Pukki alors qu’il aurait dû frapper au but et le gardien a rapidement palpé la passe pour éliminer le danger.

Liverpool a pressé et sondé le reste de la mi-temps mais pas seulement sans succès – avec une précieuse petite menace.

Alisson est le premier gardien de la ligue à faire 10 draps propres, malgré 18 matchs

Les Reds espéraient que le changement de point augmenterait leur contrôle des conditions, mais après l’intervalle, la médiocrité a continué pour les deux équipes.

Une passe ratée de Jordan Henderson a même permis à Pukki de couper à gauche, avant que le skipper de Liverpool ne puisse repousser le danger.

Naby Keita a réussi une solide sauvegarde de Tim Krul avec une conduite de 20 verges après une montée en puissance du patient, avant que Van Dijk ne puisse trouver la moindre puissance sur une tête d’un corner.

Salah s’est éloigné de trois défenseurs pour un espace rare dans la région, mais Krul a paré sa faible conduite – et a ensuite pu nier Keita lors du suivi.

Les rougissements de Max Aarons ont été épargnés lorsque sa déviation du centre d’Andrew Robertson a volé loin du filet.

Liverpool a continué de presser et de presser, et Norwich s’est en quelque sorte échappé à la réduction de sondage de Salah.

Une rare pause de Norwich a été couronnée par Alex Tettey frappant la base du poteau droit avec Alisson coincé, et soudain, les Reds ont dû repousser la pression de deux coins des Canaries.

Mais juste au moment où Liverpool semblait sur le point de perdre des points, Mane a livré une belle touche pour contrôler le ballon d’Henderson par-dessus, puis pousser Krul.

