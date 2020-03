Sadio Mane pressenti de quitter Liverpool pour le Real Madrid plutôt que Mohamed Salah par l’ancien milieu de terrain des Reds Mohamed Sissoko

Sadio Mane est “plus susceptible” de quitter Liverpool pour le Real Madrid que Mohamed Salah, selon un ancien joueur des Reds.

L’ancien milieu de terrain défensif de Liverpool, Valence et Juventus Mohamed Sissoko pense que Mane a les traits que Zinedine Zidane recherche chez les joueurs.

Sadio Mane a été lié à un déménagement au Real Madrid avant

Les deux joueurs ont été liés à des éloignements du club, les géants de la Liga étant souvent présentés comme une destination possible.

Sissoko a déclaré à EuropaCalcio.it: «Je ne sais pas si Salah restera à Liverpool. S’il partait, cela pourrait aussi être une bonne chose pour Liverpool – c’est un club intelligent et ils sauraient comment le remplacer.

«Il y a des jeunes fantastiques qui ont ce qu’il faut pour jouer avec les Reds et réaliser des performances de haut niveau.»

Mohamed Salah a marqué 91 buts en 144 matchs avec Liverpool

Lorsqu’on lui a demandé si Salah pouvait aller à Madrid, Sissoko a répondu: «Non, je pense que Sadio Mane est plus à l’aise, car il a les caractéristiques que Zidane veut – il l’aime vraiment. Je pense que Sadio Mane ira au Real Madrid. »

Sissoko a également évoqué ses bons souvenirs d’avoir joué pour Liverpool de 2005 à 2009.

Il a fait 87 apparitions au total pour le club d’Anfield avant de partir pour rejoindre la Juventus de Serie A.

Simon Jordan: les joueurs de Premier League devraient réduire leurs salaires

«Liverpool est quelque chose de spécial: les fans, le club… J’ai joué avec des joueurs vraiment formidables là-bas. Comme la Juventus, Liverpool m’a également aidé à grandir en tant que joueur et en tant que personne.

“C’est dommage qu’ils aient été éliminés de la Ligue des champions, mais il faut dire que l’objectif principal était de gagner la Premier League. Les fans attendent depuis longtemps de remporter le titre. »

