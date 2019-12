Saido Berahino répond aux critiques de Glen Johnson et dit qu'il en a assez d'être fait un bouc émissaire pour les échecs de Stoke City

Saido Berahino a répondu aux critiques de Glen Johnson sur son caractère apparemment perturbateur à Stoke City, disant qu'il en avait marre d'être fait un bouc émissaire pour les échecs des Potter.

Plus tôt cette année, Johnson a lancé une attaque brutale contre son ancien coéquipier de Stoke dans une interview extraordinaire avec talkSPORT.

Ses commentaires ont déclenché un contrecoup, avec le milieu de terrain de Sheffield United Ravel Morrison, dont la carrière a également été jonchée de problèmes disciplinaires, l'un des nombreux joueurs à contester, accusant l'ancien arrière de Chelsea et de Liverpool "d'essayer de détruire la carrière des gens".

Stoke a dépensé 2,5 millions de livres sterling pour annuler le contrat de Berahino tôt pour le faire sortir du club plus tôt cette année

Berahino a rejoint talkSPORT la veille de Noël pour offrir sa réponse, et a déclaré que son ancien coéquipier aurait dû "me montrer un peu de respect" en lui parlant personnellement plutôt que de rendre public ses sentiments.

L'attaquant, qui joue maintenant pour le club belge Zulte Waregem, a également qualifié l'idée qu'un joueur était à blâmer pour les échecs de Stoke comme “ b ****** t '', insistant sur le fait que la chute des potiers était due à un manque d'unité tout au long de la club entier.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait entendu les critiques de Johnson, Berahino a déclaré à l'animateur de talkSPORT Jim White: «Oui, ma famille a joué encore et encore pour moi.

«Je respecte Glen Johnson pour ce qu'il a fait dans le jeu, mais j'ai été déçu qu'il vienne dire ces choses.

«C'est un gars que j'ai admiré, il a remporté la Premier League et il est là depuis longtemps. Il s’est en fait assis à côté de moi dans le vestiaire et je ne me souviens pas une fois où Glen m'a tapoté sur l'épaule et a dit: «Saido, tu dois mettre ton cul en prise».

«Beaucoup de choses ont été dites à l’extérieur du vestiaire de Stoke – ce gars a fait ça, cette personne qui sort – pour moi c’est b ****** t.

Glen Johnson a critiqué l'attitude de l'ancien coéquipier de Stoke City Saido Berahino dans un assassinat brutal de personnage

«Tout le monde avait un rôle à jouer, du manager au club lui-même, et pour moi, c'était tellement frustrant de voir combien de personnes utilisaient un bouc émissaire.

«Nous avons changé tellement de managers différents et les choses n'allaient pas bien, mais ils blâmaient toujours certains des gars étrangers et les grosses signatures d'argent.

«Quelque chose n'allait pas au club et malheureusement, aucun manque de respect pour Stoke, vous pouvez voir où ils sont en ce moment n'est pas à cause d'une seule personne, leur échec et leur chute étaient qu'ils n'étaient pas ensemble.

«L'équipe ne gélifiait pas ensemble. Il y avait beaucoup de joueurs individuels de qualité mais en équipe ce n'était jamais assez collectif. Nous n'aurions jamais dû être relégués, c'était embarrassant avec la qualité que nous avions.

«Je ne pouvais tout simplement pas croire ce que Glen disait. Je lui souhaite tout le meilleur, mais pour lui de dire ce qu'il a dit, il m'a vraiment fait mal au fond.

Glen Johnson dénonce Saido Berahino pour son attitude à Stoke

"Oubliez d'être footballeur, nous sommes des humains, parlez-moi en tant qu'humain, montrez-moi un peu de respect. Je sais que je n'ai pas fait beaucoup de choses dans le jeu, mais pour lui de dire ça.

«Je ne comprenais pas son angle, que gagne-t-il à me distinguer? J'étais là depuis deux ans, j'ai joué avec lui pendant une saison et il y avait beaucoup de gars là-bas, mais il a décidé de venir pour une personne. »

Berahino a également ouvert ses combats à Stoke, admettant qu'il était «dans un endroit très sombre» au stade de bet365.

"C'était difficile pour moi à Stoke", a-t-il déclaré.

«J'ai été acheté pour beaucoup d'argent, 15 millions de livres sterling, et il y avait de la pression sur moi pour performer, mais je ne pouvais pas faire ça, je n'ai pas marqué de but pendant deux ans.

«Je traversais beaucoup de choses et j'ai lutté seul. J'étais dans un endroit très sombre. Je n'appréciais pas une partie du jeu, j'étais misérable.

Le patron de Zulte Waregem, Francky Dury, salue Saido Berahino après les critiques de Glen Johnson

"J'avais juste besoin d'une pause et j'en ai eu une, ce déménagement est une deuxième chance pour moi."

Le joueur de 26 ans dit qu'il aime la vie en Belgique et le changement par rapport à ce qu'il prétend être une culture toxique en Angleterre, mais admet qu'il manque également la Premier League et aimerait revenir un jour.

