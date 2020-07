Saka 8/10 dans la création du moment magique d’Arsenal nécessaire pour débloquer les loups à Molineux

Arsenal a scellé une impressionnante victoire 2-0 contre Wolverhampton Wanderers à Molineux samedi, grâce à un moment d’éclat de Bukayo Saka.

L’équipe adverse donna le rythme très tôt avec de bons sorts de possession et fut récompensée pour ses efforts juste avant la mi-temps. Un centre de Kieran Tierney dévié trouva son chemin vers Saka, qui s’accrocha à l’acrobatie et tira le ballon devant un Rui Patricio sans défense. Les loups ont cherché un égaliseur, mais Adama Traoré a gaspillé leur meilleure chance après avoir ébranlé son tir sur la barre transversale. À cinq minutes de la fin, Alexandre Lacazette est rentré chez lui pour sceller une victoire méritée, ce qui place les Gunners à moins de trois points des adversaires de la journée en Premier League.

Positifs

La forme continue des jeunes d’Arsenal plaira énormément à Mikel Arteta. Le but de Saka a été merveilleusement pris, tandis qu’Eddie Nketiah aurait pu marquer quelques instants avant d’avoir frappé le montant. De plus, Arsenal a réussi à contenir la menace aérienne de Raul Jimenez ainsi que de tout camp a réussi depuis le redémarrage. La ligne défensive, pour la plupart, était compacte et solide. Le fait que l’équipe à l’extérieur ait réussi à clôturer la victoire avec succès est une autre raison de se réjouir.

Négatifs

Parfois, les attaquants ont eu du mal à fournir un débouché aux défenseurs. Des gens comme David Luiz et Shkodran Mustafi pressaient les attaquants d’Arsenal de faire des runs, parfois en vain. Avec un peu plus de mouvement, les Gunners auraient pu créer un hôte plus d’opportunités. Cedric Soares a également semblé avoir une touche de rythme, bien qu’il ait joué un rôle essentiel dans le premier but de Saka.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Note du gestionnaire sur 10

8 – Arteta a très bien organisé son équipe pour contenir les menaces d’attaque des Loups, avec deux ailiers assidus inclus dès le départ qui savent tous deux se défendre. Arsenal n’était pas trop soucieux de presser les Loups au fur et à mesure que le jeu progressait, ce qui fonctionnait bien en termes de refus d’espace pour Jimenez et Traoré. En outre, les remplaçants d’Arteta, contrairement aux semaines précédentes, ont été bien jugés, Lacazette a attrapé le deuxième but très important.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs présentés après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Emiliano Martinez, 7 – A été forte pour nier un Traoré animé dès le début. Le bouchon argentin avait l’air assuré tout au long.

DF David Luiz, 7 – La portée de dépassement du Brésilien était excellente et il a réussi à effectuer plusieurs bonnes interceptions. Parfois, son plaquage était suspect, comme un plaquage téméraire en première mi-temps sur Traoré, qui lui a valu un carton jaune.

DF Shkodran Mustafi, 7 – Bien mené la ligne arrière, en ressortant si nécessaire tout en maintenant la discipline de position. La distribution allemande est également solide.

2 Liés

DF Sead Kolasinac, 7 – Fonctionne bien sur le côté gauche d’un dos trois. Sa puissance et sa vitesse accrue semblaient également aider ses partenaires défensifs, qu’il a renfloués à quelques reprises.

MF Cedric Soares, 6 – Il a fallu un certain temps pour entrer dans le match, ce qui constituait son premier début de saison pour Arsenal. L’ancien défenseur de Southampton avait l’air rouillé mais s’est régulièrement amélioré au fil du match.

MF Kieran Tierney, 7 – Arrêté Traoré afin d’éviter d’être battu pour le rythme. Cela a parfois permis aux Wolves d’avancer trop d’espace, mais sa contribution – y compris une passe décisive pour le but de Saka – était très bonne.

MF Granit Xhaka, 7 – A travaillé dur sans le ballon tout en réussissant à être efficace lorsqu’il était en possession. A commis une ou deux fautes inutiles en seconde période.

MF Dani Ceballos, 6 – A perdu trop de possession dans des zones dangereuses. Il a travaillé dur, mais défendre sa propre surface de réparation n’est pas la plus grande force de l’Espagnol.

Bukayo Saka a marqué le premier match d’Arsenal lors d’une impressionnante victoire contre les Wolves. .

FW Bukayo Saka, 8 – Alors que le jeu menaçait de descendre dans un exercice d’entraînement, c’est le jeune de 18 ans qui est intervenu pour produire un moment de magie pour Arsenal. Son premier effort de la croix déviée de Tierney était le moyen idéal pour Saka de célébrer un nouveau contrat exceptionnel.

FW Eddie Nketiah, 7 – Une soirée mitigée pour Nketiah, qui a frappé le pied du poteau en première mi-temps après avoir rattrapé Patrico d’un tir précoce. Cependant, il a souvent encouru la colère de Mustafi pour ne pas avoir fait suffisamment de courses intelligentes derrière les défenseurs des Wolves.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 7 – Avant l’ouverture de Saka, le joueur de 31 ans ressemblait à l’attaquant le plus vif d’Arsenal, après avoir présenté une poignée de touches soignées et de pistes intelligentes. Pour le deuxième match de ligue en cours, il s’est bien lié avec Tierney sur le côté gauche.

Suppléants

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

MF Ainsley Maitland-Niles, 6 – Remplacé Tierney juste avant l’heure. L’international anglais des moins de 21 ans n’a pas fait mieux que l’Ecossais face au très doué Traoré.

FW Joe Willock, 7 – A remplacé Saka, mais n’a pas été en mesure d’influencer le jeu tout à fait dans la même mesure, après qu’un tir a été dégagé tard dans la ligne.

FW Alexandre Lacazette, 7 – Fait un impact instantané et décisif, marquant magnifiquement avec cinq minutes restantes pour sceller les trois points.

MF Lucas Torreira, N / R – A fait un excellent travail de harceler les milieux de terrain des Wolves tard.

MF Hector Bellerin N / R – A été introduit trop tard pour avoir un impact notable.