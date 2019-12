Salaire moyen de chaque équipe de Premier League en première équipe en 2019

Ce n'est un secret pour personne que le sport et en particulier le football, au plus haut niveau, est une activité très lucrative.

Il y a beaucoup d'argent en Premier League avec à peu près tous les clubs capables de dépenser plusieurs millions de livres sterling chaque année.

Manchester City est actuellement titulaire de la Premier League

Et les fans peuvent voir l'étendue de leur richesse quand ils regardent combien les clubs dépensent pour payer leurs joueurs chaque année.

Global Sports Salaires mène des enquêtes produites par sportingintelligance.com pour trouver toutes les statistiques salariales des équipes sportives du monde entier que vous pourriez souhaiter.

Leur numéro 2019 a été publié et talkSPORT.com a examiné les salaires moyens des joueurs de la première équipe des 20 clubs de Premier League en 2019.

20. Sheffield United – 728 000 £ – salaire annuel moyen par joueur

Sheffield United est cinquième de la Premier League malgré son budget «restreint»

19. Norwich – 991 000 £

18. Brighton – 1 805 304 £

17. Burnley – 1 915 333 £

16. Bournemouth – 1 917 760 £

Eddie Howe a fait des merveilles à Bournemouth, qui a été promu en Premier League en 2014/15

15. Aston Villa – 1 965 600 £

14. Watford – 2 025 111 £

13. Newcastle – 2 086 240 £

12. Loups – 2 197 565 £

11. Southampton – 2 299 440 £

Southampton est au milieu du tableau en termes de salaires moyens, mais se situe près du bas de la Premier League

10. Crystal Palace – 2 887 500 £

9. West Ham – 3 022 240 £

8. Leicester – 3 352 960 £

7. Tottenham – 3 961 043 £

Les Spurs ont terminé quatrième de la Premier League la saison dernière, mais ils sont septièmes de ce tableau

6. Everton – 4 101 760 £

5. Chelsea – 4 774 000 £

La vente d'Eden Hazard a aidé Chelsea à réduire sa masse salariale

4. Arsenal – 4 790 240 £

Les énormes salaires de Mesut Ozil auront sensiblement accru la masse salariale d'Arsenal

3. Liverpool – 5 537 600 £

Liverpool a donné de gros nouveaux contrats à des joueurs vedettes ces dernières saisons, notamment Sadio Mane et Mohamed Salah

2. Manchester United – 6 125 600 £

Ed Woodward n'a certainement aucun problème à payer les joueurs de Man United

1. Manchester City – 6 987 500 £

Pas étonnant que Man City soit en tête de la ligue en termes de salaires moyens dans la première équipe

