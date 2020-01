Sam Allardyce révèle une stratégie de transfert de West Ham bizarre pendant le sort du manager

Sam Allardyce a donné aux fans de West Ham un avant-goût de la façon dont la stratégie de transfert du club était ridicule pendant son passage en tant que manager à Upton Park.

Parlant à talkSPORT, l’ancien patron des Hammers a révélé qu’il était souvent «donné des cadeaux» par le copropriétaire David Sullivan… sous la forme de nouveaux joueurs.

Le problème était cependant que Big Sam n’avait aucune idée de qui ils étaient.

Et, s’ils ne se comportaient pas comme prévu, il serait blâmé pour son «mauvais entraînement».

.

Sam Allardyce a été le manager de West Ham pendant quatre ans et a apporté de la stabilité au club, mais a été axé sur son style de jeu

La révélation d’Allardyce intervient au milieu d’une période troublante pour les Hammers, la relation entre les supporters et la hiérarchie du club atteignant un point de rupture.

Des fans en colère ont accusé les propriétaires David Sullivan et David Gold d’avoir rompu leurs promesses, ayant promis de constituer une “ équipe de classe mondiale pour un stade de classe mondiale ” lorsqu’ils ont décidé de quitter leur terrain historique d’Upton Park en 2016.

Des centaines de marteaux purs et durs se sont récemment rassemblés à l’extérieur du stade de Londres pour protester contre le leadership de Gold et Sullivan, et une interview avec Gold sur talkSPORT, où il a répondu aux préoccupations des fans, n’a fait qu’aggraver les choses.

.

West Ham a été pressenti pour un retour au football européen ce trimestre, mais fait face à une autre bataille de relégation

Et maintenant, Allardyce a expliqué le degré de contrôle que la propriété du club avait sur l’équipe et les signatures, parfois même à l’insu du manager.

“David aurait sa propre opinion de ses propres joueurs”, a déclaré Big Sam lors du Alan Brazil Sports Breakfast.

«J’ai trouvé que traiter directement avec David était à l’ordre du jour.

“Vous obtiendrez de temps en temps l’étrange cadeau de David, où il a envie d’un joueur, l’amène et vous devez vivre avec.”

“Il venait juste de se présenter pour la pré-saison, et David disait:” En voici un, j’ai aimé celui-là. “

Tony Cascarino et Georgie Bingham discutent des problèmes avec les propriétaires de West Ham United

“C’était normalement un avant-centre qui marque des buts”, a déclaré Big Sam avec un sourire.

“Ce qui est bien parce que vous pensez:” Eh bien, s’il peut venir marquer des buts, ce serait incroyable! “

“Et vous espérez juste que ça marche, parce que s’il n’a pas marqué ou que vous ne l’avez pas joué, vous obtenez la boîte pour ça:” Ce sont vos techniques d’entraînement qui ne lui tirent pas le meilleur! “

“Et non, je ne donne aucun nom!”

Regardez un extrait de Sam Allardyce sur le petit déjeuner sportif Alan Brazil ci-dessus

.