Sami Zayn remporte enfin le titre intercontinental, Shayna Baszler remporte la chambre des femmes

La WWE Elimination Chamber s’est déroulée dimanche soir à Philadelphie, en Pennsylvanie, et les fans ont obtenu plus que ce qu’ils avaient négocié.

Alors que les deux champions du monde, Roman Reigns et de nombreuses autres stars de haut niveau étaient absents, le reste de la liste s’est intensifié.

Vince McMahon est toujours le patron principal de la WWE

Voyons les résultats ci-dessous:

Les Vikings Raiders déf. Curt Hawkins et Zack Ryder via pinfall

Une affaire assez standard juste pour que les Raiders aient l’air bien. Hawkins et Ryder ne sont que des jobbers à ce stade et n’ont pas été vus à la télévision depuis des semaines, voire des mois. Un moyen facile de lancer le pré-show.

Daniel Bryan bat. Drew Gulak via soumission

Quel spectacle c’était! Daniel Bryan a absolument fait Drew Gulak en montrant à quel point il est vraiment un spécialiste du tapis et ils ont eu un match aller-retour très serré qui a raconté l’histoire de Gulak connaissant le jeu de Bryan. Sauf pour un moment effrayant avec le cou de Bryan, c’était presque parfait. Finalement, Gulak s’est évanoui dans l’écluse de Labelle.

Daniel Bryan a fait évanouir Drew Gulak

Andrade def. Humbero Carillo via Pinfall pour le titre américain

Andrade est incapable d’avoir un mauvais match, mais il a clairement une chimie solide avec Carillo aussi. Cependant, il s’agissait du quatrième titre américain de Carillo tiré en quatre mois – un mois où il était hors de combat, un autre pendant que Andrade était suspendu – et il a échoué à chaque fois. Cela nuit au résultat ici et au buzz pour le match, mais l’action était bonne avant qu’Andrade ne remporte la victoire cumulative.

Le Miz et John Morrison remportent le titre Elimination Chamber

Les champions ont affronté une concurrence féroce pour conserver leurs titres et se diriger vers WrestleMania, mais l’action dans le match était tout simplement époustouflante. Tucker of Heavy Machinery a frappé un Senton du haut d’une capsule, Lince Dorado a frappé une presse d’étoiles filantes du haut de la chambre et ce ne sont que deux des moments les plus notables!

Lucha House Party a été le premier éliminé, puis Heavy Machinery est tombé après qu’Otis a traversé la chambre en essayant de clouer Dolph Ziggler – avec lequel il se querelle avec Mandy Rose – puis Ziggler et Bobby Roode tomberaient après avoir célébré l’élimination de Tucker un peu trop longtemps. Sur le dernier tronçon, Miz et Morrison se sont débarrassés de The New Day et enfin des Usos pour remporter la victoire.

Aleister Black bat. AJ Styles via pinfall

Ces deux-là ont fait un match génial et prévisible. Styles a travaillé sur les jambes de Black dans le but de l’empêcher d’utiliser son finisseur dévastateur, Black Mass. L’ancien champion NXT a bien travaillé par en dessous et a réussi à mettre Styles à travers une table, mais bientôt le jeu des nombres a commencé à dire que les stablemates OC de Styles, Karl Anderson et Luke Gallows se sont impliqués.

Undertaker avait l’air aussi vivant que jamais à Elimination Chamber

Ensuite, le gong allait frapper. L’Undertaker a fait une apparition choc et a démantelé le CO. Ensuite, Black a retrouvé son sang-froid pour frapper Black Mass et remporter la grosse victoire.

The Street Profits déf. Seth Rollins et Buddy Murphy pour les titres du Raw Tag Team

C’était une revanche de lundi dernier et les quatre hommes ont une fois de plus livré une affaire de haute énergie. Il ne fait aucun doute qu’ils ont tous une chimie, mais parfois un match peut souffrir s’il se produit trop souvent trop vite.

Le point crucial de ce match était l’ingérence de Kevin Owens, avec du pop-corn pas moins, qui a mis en place la séquence d’arrivée pour donner la victoire aux champions. Tous les signes pointent vers Seth Rollins contre Kevin Owens à WrestleMania, et c’est la vraie histoire.

Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura battent. Braun Strowman pour le titre intercontinental

Entrant dans ce domaine, Strowman est évidemment le champion et l’homme beaucoup plus grand. Selon les normes de la WWE, tout le monde s’attend à ce que Strowman remporte une victoire en tant que champion intercontinental. Mais cela ne s’est pas produit.

Sami Zay a choqué tout le monde avec sa victoire au titre

Au lieu de cela, un kinshasa dans le ring, puis un coup de pied helluva d’un suplex a vu Sami Zayn ramasser le un, deux, trois et son premier titre en simple à la WWE. Il est logique que trois hommes aussi qualifiés que ceux-ci puissent battre Strowman, mais cela n’aide pas le monstre parmi les hommes. Cela s’étendra probablement à WrestleMania.

Shayna Baszler remporte la chambre d’élimination des femmes

Eh bien, c’était vraiment le spectacle de Shayna Baszler. Ruby Riott et Natalya ont commencé le match et Sarah Logan est arrivée deuxième. L’ancienne championne NXT Baszler est arrivée quatrième et a étouffé Riott et Logan en environ 60 secondes, puis elle a ciblé Nattie et l’a fait sortir dans une minute aussi.

Il y a eu beaucoup de défilés à partir de ce moment pendant que nous attendions l’ouverture du prochain pod et quand cela s’est produit, Liv Morgan a été brutalisée comme les autres jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse.

Asuka est sortie la dernière en raison de la blessure au poignet qui l’a empêchée de s’affronter à RAW et même si elle s’en est mieux tirée que le reste du peloton, elle aussi a succombé au même finisseur après environ cinq minutes d’action.

