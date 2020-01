Sammy Watkins fait avec les chefs de Kansas City?

Watkins a fait la une des journaux du Super Bowl cette semaine en suggérant qu’il ne pourrait pas jouer pour Kansas City la saison prochaine.

S’adressant aux journalistes jeudi, Watkins a clairement déclaré qu’il envisageait de sortir en 2020.

“Je suis vraiment dans un espace différent en ce moment”, a-t-il déclaré.

“Je ne sais pas ce que je vais faire. Si nous le gagnons, je pourrais me détendre. Je pourrais m’asseoir un an. On ne sait jamais.

«Je ne prends pas ma retraite, mais je voudrais peut-être juste me reposer et me détendre. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire que je vais faire quelque chose, mais on ne sait jamais.

«Je voudrais peut-être aller ailleurs et créer une autre équipe du Super Bowl. Il s’agit donc uniquement de ce que je ressens. Je dois m’asseoir avec ma famille, mes parents et grands-parents et tout le monde et voir ce que je veux faire. “

Watkins est également ouvert à l’idée de renégocier son contrat.

«Si cela me convient, à ma famille et à [meets] mes besoins, c’est sûr », a-t-il dit.

Actuellement, Watkins est dans la deuxième année d’un contrat de trois ans qui lui rapportera 14 millions de dollars l’année prochaine. Cependant, rien de cet argent n’est garanti.

S’ils choisissent de le libérer, les chefs prendraient un plafond salarial de 7 millions de dollars.

Au cours de 28 sorties en saison régulière, Watkins a enregistré 1 192 verges et six points pour Kansas City. Il a également été particulièrement engagé dans les jeux les plus importants – à savoir les matchs de championnat de l’AFC.

L’année dernière, il a enregistré 114 verges sur quatre réceptions contre les New England Patriots, et cette année, il a enregistré 114 verges et un score contre les Titans du Tennessee.

Watkins est réaliste quant à ses chances de ne pas obtenir d’augmentation de salaire de Kansas City au cours de l’été. Ils ont beaucoup d’autres personnes qui doivent être payées.

“Si nous gagnons le Super Bowl et que nous devons payer Pat [Mahomes] 300 millions de dollars et ensuite vous devez payer [Travis] Kelce et d’autres gars aussi », a déclaré Watkins.

«Donc on ne sait jamais. Mais je l’aime vraiment ici. Ma famille adore ça ici. Si nous continuons à gagner ici, je suis prêt à rester n’importe où. Je veux rester ici.

«Je ne veux pas aller dans une autre équipe et perdre. Je pense que je prendrais ma retraite si je recommence à perdre des matchs.

“Tant que nous gagnons des matchs et que je reste en bonne santé et que je m’amuse, je suis prêt à rester.”

Les Chiefs prendront une décision sur Watkins le plus tôt possible, mais ils ont d’abord des affaires plus pressantes: une bataille contre les 49ers de San Francisco ce dimanche au Super Bowl LIV.

