Samuel Umtiti s’est endormi pendant que la police perquisitionnait sa maison

Samuel Umtiti Il a subi un vol à domicile le 14 septembre. Les voleurs ont profité du fait que Barcelone J’ai joué à ce moment-là au Camp Nou contre Valence. Le centre a été blessé mais les joueurs ne sont toujours pas convoqués ils doivent aller au stade. Ce modus operandi est plus courant que souhaité car il garantit ainsi que le joueur n’est pas chez lui. Des compagnons français comme Semedo, Arthur ou Piqué ou des joueurs du Real Madrid comme Lucas Vázquez, Isco ou Casemiro ont également subi des vols. Cependant, la différence fondamentale réside dans comment chacun l’a pris.

La chose logique et normale est de ressentir de l’angoisse et de l’impuissance de voir votre maison volée et volée, mais pour le champion du monde central en Russie il ne semblait pas s’inquiéter beaucoup. Comme le signalent les rapports, les voisins du footballeur ceux qui ont prévenu la police en voyant la porte de l’adresse ouverte. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé Umtiti jouer avec une console de jeu sur le canapéet bien sûr, il leur a donné la permission de faire leur travail pendant la fin du match.

Peu de temps après le début, les membres du IOTP (Inspection Technique Oculaire Police) a remarqué que les Français J’étais profondément endormi sur le canapé, indifférent à la situation. Les agents déplacés ont poursuivi leur mission et, après avoir rassemblé suffisamment de preuves qu’ils étaient sur le point de partir, il s’est réveillé. “Va faire la sieste que j’ai pris”Umtiti a commenté en s’étirant et a remercié la police pour son travail. Il n’avait sûrement aucun problème majeur à dormir paisiblement cette nuit-là.