San Cousín de Camagüey réalise ses souhaits en finale de baseball à Cuba

Camagüey, Cuba, 12 janvier (Prensa Latina) Camagüey a eu besoin de trois heures et six minutes, 109 emplacements, une sobriété absolue et 27 retraits pour terminer aujourd’hui une performance de rêve devant le regard complaisant de ses partisans au stade Cándido González de cette ville.

Dans le deuxième match de la finale de baseball à Cuba, les Bulls de Camague ont accroché le bras droit du lanceur Yosimar Cousín au nain Matanzas 8-0 et ont fait match nul 1-1 à la fin des séries éliminatoires de la 59e série nationale. Le tableau manuel de l’installation sportive a été vu par des zéros sur les places pour les courses des crocodiles de Matanzas et l’auteur intellectuel du travail de tangage exquis était Cousín (2-0), âgé de seulement 21 ans.

“Je comptais sur le contrôle”, a-t-il déclaré dans des déclarations exclusives à Prensa Latina. “J’ai beaucoup confiance en moi et en mes coéquipiers et cela aide toujours quand il s’agit de travailler”, a déclaré le candidat considéré comme l’un des meilleurs candidats de l’île.

Le serpentinero, propriétaire d’une ligne droite proche de 95 miles, a joué dans une sortie impeccable pour huit chapitres complets, au rythme de trois coups sûrs et six retraits au bâton, et a atteint son deuxième succès en séries éliminatoires, après avoir plié Industriales au tour précédent.

La tâche du lance-flammes des Taureaux a été soutenue par l’offensive du serveur Santiago Torres (4-2, 3CI, 1CA, 12B), du joueur de champ droit Yamichel Flores (3-2, 1CA, 12B), de l’initialiseur Leonel Segura (4- 2, 1CA) et le rôdeur central Yoelquis Guibert (4-2, 1CA)

Au contraire, l’ouvreur Noelvis Entenza avait une présentation de qualité de cinq épisodes et un troisième, avec trois scores – tous sales – sept incontestés, un éliminé par la voie des grèves et trois billets, dont deux intentionnels.

Le duel a vécu des moments décisifs: deux erreurs coûteuses de la défense de Matanzas lors de la première manche et le travail inefficace des releveurs Miguel Lahera (1.1, 3C, 3H, 1BB) et Yaniel Blanco (2C, 1H, 1BB) lors de la huitième manche.

Cependant, l’offensive de Matanzas – peut-être son point fort – était loin de ses possibilités réelles, avec seulement un trio imparable, et “ il est donc impossible de gagner un match de balle ”, a déclaré le réalisateur Armando Ferrer lors de sa comparution avant la signifie.

“Camagüey a un personnel solide et j’attends la réaction de mes principaux hommes”, a ajouté Ferrer, avec une expérience dans le baseball mexicain, au sujet des faibles résultats de l’arrêt-court César Prieto, du ranger Raico Santos et de l’antéaliste Yurisbel Gracial, le joueur le plus précieux de la série finale 2019 du Japon.

Les deux équipes auront une date de transfert demain et se retrouveront mardi prochain au parc Victoria de Girón de los Cocodrilos, à 13h00 heure locale, dans une série de sept matchs convenus pour en gagner quatre.

Matanzas et Camagüey, acteurs d’une fermeture sans précédent dans l’histoire du baseball cubain, sont passés à la discussion de la couronne après avoir éliminé Las Tunas et Industriales en demi-finale, dans cet ordre, 3-1 et 3-0.

