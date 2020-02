San Francisco 49ers Trading Quarterback?

Les 49ers de San Francisco échangent-ils leur quart-arrière?

Après un voyage au Super Bowl, les Niners aimeraient sans aucun doute garder leur équipe aussi intacte que possible.

Bien qu’ils aient finalement échoué contre les Chiefs de Kansas City, San Francisco ressemble toujours à une équipe qui pourrait concourir pour un titre pendant de nombreuses années à venir.

En raison de la jeunesse des talents clés des 49ers, le fait qu’ils vieillissent et rendent le style de jeu de l’équipe inefficace n’est pas vraiment une menace. Ce qui est une menace, cependant, c’est la réalité financière à laquelle sont confrontées toutes les franchises prospères de la ligue.

À l’approche de l’année prochaine, San Francisco dispose d’environ 14 millions de dollars d’espace pour travailler.

Cela place les Niners dans la moitié inférieure de la NFL à cet égard.

De plus, l’équipe n’a qu’une seule sélection dans le prochain repêchage de la NFL. Cela signifie que les options des 49ers en ce qui concerne l’amélioration de la liste ou le remplacement des pièces perdues sont très limitées.

Récemment, l’initié SB Nation NFL Kyle Posey a proposé une suggestion intrigante au directeur général de l’équipe John Lynch: échanger le quart-arrière de secours Nick Mullens.

Parce que Mullens est un agent libre de droits exclusif, seul San Francisco peut négocier avec lui un nouvel accord. Cela place l’équipe dans une position avantageuse distincte.

Mullens, âgé de 24 ans, est talentueux et pourrait fournir à une équipe manquant de profondeur de quart-arrière un soutien indispensable.

En supposant que quelqu’un s’approche de l’assiette et offre aux Niners une sélection de quatrième ou cinquième tour pour lui, il est difficile de voir un scénario où Lynch s’éloigne de cette affaire.

Dans le même ordre d’idées, étant donné le nombre d’équipes de la NFL qui ont actuellement besoin d’un soutien de quart-arrière – il est tout aussi difficile de voir un scénario où quelqu’un n’intervient pas avec une offre comme celle-ci.

Mullens vient de conclure un accord de deux ans qu’il a signé en 2018 pour un peu plus d’un million de dollars. Bien que son prochain accord soit évidemment pour plus d’argent, il est peu probable qu’il soit beaucoup plus.

Bien que Mullens n’ait pas vu beaucoup d’action l’année dernière, il a remplacé le starter Jimmy Garoppolo en 2018 quand il s’est blessé.

Au cours de cette période, Mullens a amassé 2 277 verges, 13 points et 10 choix avec une note de passage de 90,8. Il a fait tout cela en allant 176-274 sur ses tentatives.

Autrement dit, échanger Mullens a du sens pour toutes les personnes concernées. Les Niners avaient fière allure l’année dernière jusqu’au quatrième trimestre du Super Bowl, mais ils ont encore besoin de faire quelques ajustements.

Une seule franchise a déjà perdu un Super Bowl et est ensuite revenue pour le gagner l’année suivante, à savoir les New England Patriots en 2017.

Si San Francisco veut rejoindre les Patriots à cet égard, des changements devront être apportés à la liste à un certain titre.

L’échange de Mullens contre certains projets d’actifs serait un excellent point de départ.

