Sans aucun jeu NBA à jouer, certains joueurs deviennent des streamers Twitch

Sans jeux à jouer ni entraînements auxquels participer, et avec la plupart des experts conseillant aux gens de rester à la maison et de rester éloignés du grand public pour aider à freiner la propagation du coronavirus, de nombreux joueurs de la NBA passent le temps à la maison en jouant à des jeux vidéo – et certains peuvent avoir le talent de lancer une deuxième carrière de streamer pendant leur temps libre.

La superstar des Mavericks de Dallas, Luka Doncic, a donné aux fans une mise à jour sur ce qu’il faisait depuis la suspension de la saison NBA mercredi soir, suite au test positif de Rudy Gobert pour le coronavirus.

Le lendemain, Doncic a demandé à ses abonnés ce qu’il devait faire pour mettre en place une diffusion en direct.

Il y a quelques jours à peine, Devin Booker a découvert que la saison NBA avait été suspendue alors qu’il jouait à Call of Duty: Warzone.

(Attention: la vidéo contient des blasphèmes)

https://twitter.com/ToBrad1/status/1238933612340207616

Le candidat recrue de l’année Ja Morant, pour sa part, ne semble pas susceptible de lancer sa propre chaîne de sitôt.

