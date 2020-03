Sans baseball, FanGraphs est en danger. Ce ne sera pas la dernière opération médiatique sportive à faire face à des temps difficiles.

La semaine dernière, le site de baseball FanGraphs était censé déployer des classements de puissance positionnels et célébrer la journée d’ouverture. Au lieu de cela, David Appelman, fondateur et PDG de FanGraphs, réduisait sa liste pour maintenir le site en activité. Dix employés à temps plein, dont Appelman, ont vu leur salaire réduit. Appelman a licencié plus de 20 pigistes. Il a fermé le site longform The Hardball Times, qui a été fondé en 2004.

Avec sa suite de métriques, FanGraphs est un site incontournable pour l’écriture de baseball à tendance statistique avec un réseau d’anciens élèves qui s’étend aux front-office (Dave Cameron) et aux médias (Travis Sawchik de FiveThirtyEight). Jusqu’à la crise publicitaire causée par le coronavirus, il n’avait aucune des cicatrices de bataille des journaux, par exemple.

“Nous avons toujours grandi”, a déclaré Appelman. “C’est la première fois que je dois faire une mise à pied en 15 ans.”

“C’est un sentiment inconnu”, a déclaré Meg Rowley, rédacteur en chef de FanGraphs, “et assez merdique.”

En mars, le trafic de FanGraphs monte en flèche alors que les lecteurs assemblent leurs brouillons fantastiques. Sans matchs de baseball, a déclaré Appelman, le trafic a chuté de 60 à 70% par rapport à ses niveaux habituels. «Pensez aux week-ends pendant l’intersaison», a-t-il dit, «ou peut-être même un peu comme Thanksgiving. Mais c’est tous les jours. “

FanGraphs est également financé par des milliers de lecteurs qui achètent des adhésions à partir de 20 $ par an. Il s’agit principalement d’un geste de bonne volonté, car le site ne met pas d’articles derrière un mur payant. La plupart des membres récurrents sont restés avec FanGraphs. Mais après le 12 mars, jour où la Major League Baseball a annoncé qu’elle retardait la saison, les nouvelles inscriptions du site se sont pratiquement arrêtées.

“Si le baseball commence en juillet, les choses peuvent potentiellement commencer à remonter”, a déclaré Appelman. «Mais d’un point de vue budgétaire annuel, je dois essentiellement trouver des centaines de milliers de dollars qui ne sont pas là. C’est le problème. Je veux dire, ils ne sont pas là. “

Dans une pandémie, tout l’enfer est relatif. Il y a des gens qui souffrent de graves conséquences médicales et financières. Sous cette réserve, les prochains mois vont être une période économique désastreuse pour les écrivains sportifs. Quel que soit le sentiment de stabilité accordé aux sportifs par la pure frivolité de leur travail, ils ont disparu dès que les ligues ont cessé de jouer. Il s’agit peut-être de la première crise économique qui distingue des écrivains sportifs pour des licenciements, des réductions de salaire ou la cessation de travail à la pige.

Les premiers signes sont incroyablement sinistres. L’Athletic a suspendu certains contrats indépendants. Le magazine de football First Touch, qui est distribué dans les bars et restaurants désormais fermés de New York, a suspendu la publication imprimée. Les licenciements dans les journaux ont réclamé le travail de tous, de l’écrivain battu des Penguins au Pittsburgh Tribune-Review au rédacteur en chef des sports de l’Imperial Valley Press à El Centro, en Californie. Les écrivains indépendants ont perdu des milliers de dollars sur lesquels ils comptaient car les jeux qu’ils étaient censés couvrir ce mois-ci ont été annulés.

Il y avait déjà beaucoup de forces qui se sont abattues sur les anciens médias. Le coronavirus et la récession qui pourrait suivre sont devenus leurs accélérateurs. “C’est déjà fini”, a écrit une affiche sur le site SportsJournalists.com ce mois-ci. “Nous avons tous terminé. Nous tous.”

Selon Appelman, il n’avait pas d’autre choix que de couper les contrats indépendants maintenant. “Nous aurions pu garder le personnel pendant encore un mois ou deux”, a-t-il déclaré. «Mais nous aurions frappé une crise de liquidité. Nous aurions été insolvables. Nous aurions été en faillite. Ce n’était pas une option. » (Le Ringer’s Ben Lindbergh héberge un podcast sur FanGraphs.)

Rowley a déclaré que le site avait tenté de préserver les offres pour les écrivains qui tirent l’intégralité de leurs revenus de l’écriture sportive, plutôt que pour les contributeurs du site qui ont un emploi à temps plein en dehors des médias et écrivent pour FanGraphs en tant que concert parallèle.

«Cela vous fait réaliser à quel point ce genre de travail est inessentiel dans le grand schéma des choses. Mais beaucoup de gens font un travail vraiment bon et intelligent et ils sont confrontés à l’incertitude. C’est effrayant personnellement et effrayant pour l’industrie. » —Meg Rowley, rédactrice en chef de FanGraphs

Brendan Gawlowski tombe dans ce dernier camp. Gawlowski travaille dans un point com de l’enseignement supérieur à Seattle. Avant d’être licencié de FanGraphs, le site lui a payé un peu moins de 1 500 $ par mois. “Bien plus que l’argent ne faisait qu’écrire pour un site comme celui-là”, a-t-il déclaré samedi.

Le cas de Gawlowski est instructif car il espère décrocher un concert à plein temps en journalisme ou en équipe. Le coronavirus a même coupé cette période d’audition. “Lorsque vous entrez dans une intersaison permanente dans un avenir prévisible, les choses ne feront que se resserrer”, a-t-il déclaré. Si la crise publicitaire frappe des sociétés à faible marge et atteint ensuite ESPN ou The Athletic, certains dominos massifs pourraient tomber.

Lors des urgences nationales, les écrivains sportifs subissent d’abord une crise d’identité. Maintenant, ils souffrent d’une crise économique.

“Cela vous fait réaliser à quel point ce genre de travail est inessentiel dans le grand schéma des choses”, a déclaré Rowley. «Mais beaucoup de gens font un travail vraiment bon et intelligent et ils sont confrontés à l’incertitude. C’est effrayant personnellement et effrayant pour l’industrie. »

Seth Rorabaugh, l’auteur des Penguins battu à la Pittsburgh Tribune-Review, a appris qu’il avait été licencié le vendredi 20 mars. Depuis lors, il a effectué des tâches étranges comme payer des factures et travailler sur ses impôts – un processus de débranchement de son rythme dévorant, qu’il a comparé à l’idée militaire “d’embrasser le sucer.”

“Parfois, vous vous demandez ce que ce serait d’avoir un 9-à-5 plus normal”, a déclaré Rorabaugh. «Pouvoir aller aux fêtes d’anniversaire et aux mariages des amis et des familles et des choses comme ça, au lieu d’aller à un entraînement ou à un match.

“Je ne veux vraiment pas de 9 contre 5”, a-t-il déclaré. «J’aime le fait que ce soit si chaotique, erratique et irrégulier. Je suis peut-être juste une personne irrégulière. “

Les coupures qui ont eu Rorabaugh, que Trib Total Media a blâmé lors de la chute des revenus publicitaires, ont montré à quel point les dégâts des prochains mois devraient être généralisés. Le chroniqueur sportif Kevin Gorman, qui a rejoint le journal en 1999, a également perdu son emploi. Les écrivains et les radiodiffuseurs qui ont travaillé pour le TribLIVE High School Sports Network l’ont également fait. Lorsque vous licenciez le chroniqueur, le beat-écrivain et les écrivains du secondaire, vous avez quasiment attiré tout le monde.

Les journalistes sportifs de journaux connaissaient déjà les horreurs de la crise publicitaire, de la réduction des budgets et de la gestion de fonds spéculatifs comme Alden Global Capital. Maintenant, le carnage se déplace plus rapidement. Le 23 mars, le New Orleans Times-Picayune et The Advocate ont annoncé qu’ils avaient «mis en congé» – c’est-à-dire renvoyés sans salaire – plusieurs journalistes et réduit le reste de leur personnel à une semaine de travail de quatre jours. Les journalistes sportifs du Greenfield, Massachusetts, Recorder et du Daily Hampshire Gazette ont déclaré qu’ils avaient été licenciés. Mercredi dernier, Aaron Bodus a perdu son emploi de rédacteur-écrivain-photographe de sport à l’Imperial Valley Press en Californie. Bodus était l’un des quatre journalistes réguliers de la salle de rédaction du journal.

Lorsque Rorabaugh a fait irruption dans le journalisme en 2000, sa carrière a suivi une trajectoire journalistique typique. Il a rempli les scores d’agate et de boîte au rival Pittsburgh Post-Gazette jusqu’à ce qu’il marque un blog interne et commence à aider avec les reportages des Penguins. Il a quitté la Post-Gazette après avoir été muté à un poste de bureau; il a ensuite fait un passage à l’Athletic. L’automne dernier, Rorabaugh a reçu l’appel pour un gros travail: les Penguins ont battu l’écrivain à la Tribune-Review.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Rorabaugh a occupé le poste pendant environ sept mois. “J’ai en quelque sorte pensé à un moment donné que quelque chose comme ça pourrait arriver, peut-être pas dès que cela se produirait”, a-t-il déclaré. Il a déposé une demande de chômage et dispose de suffisamment d’économies pour s’en sortir pendant un certain temps. L’assurance de Rorabaugh expire à la fin du mois, bien que, comme beaucoup d’écrivains, il ait été sans assurance auparavant.

Rorabaugh a déclaré que Susan McFarland, rédactrice en chef de la Tribune-Review, était gentille lorsqu’elle a annoncé la nouvelle. “Elle m’a dit que s’il y avait une opportunité, une fois que les choses se seraient stabilisées pour le journal, ils aimeraient me revoir, si cette opportunité existait”, a-t-il déclaré.

Le mot «temporaire» est celui que vous entendez beaucoup avec les coupures de coronavirus. Dans des cas comme celui de Rorabaugh, les coupures seront sûrement temporaires, car quelqu’un doit couvrir les Penguins au retour de la LNH. Mais «temporaire» suppose que le pays ne sera pas embourbé dans une récession – ou, plus optimiste, qu’un nouvel âge d’or des journaux approche à grands pas. Lorsque Appelman de FanGraphs a licencié du personnel, il a pris soin de ne pas faire de promesses, au cas où le site aurait découvert sa nouvelle normalité.

Dans ses adieux sur Twitter, Rorabaugh a laissé entendre qu’il pourrait avoir fini d’écrire au hockey. «Je suis en quelque sorte résigné au fait que je ne pourrais peut-être pas revenir à cela», m’a-t-il dit. “Si cela se produit, je suis en paix avec cela. J’espère certainement que cela ne se passera pas de cette façon. “

Le 12 mars, Jeff Arnold couvrait le tournoi de basket Big Ten pour le New York Times lorsque les joueurs ont été retirés du terrain et le tournoi a été annulé. Un membre du personnel du Times aurait classé l’événement pour un mémoire. Pour un pigiste comme Arnold, ce fut un désastre. En rentrant chez lui à Chicago, Arnold s’est rendu compte que l’annulation subséquente de March Madness lui coûterait trois semaines de revenus.

«Ça fait longtemps dans la voiture», a-t-il déclaré. “Vous pensez juste, Wow, tout cela va disparaître.”

Sportswriting a une classe indépendante tentaculaire qui intègre des histoires et des fonctionnalités de jeu et gonfle la liste des journaux déjà étirés par les compressions budgétaires. Quand Arnold couvre le tournoi Big Ten pour le Times, il donne l’impression qu’un journal a une plus grande portée qu’il ne le fait.

Si les pigistes vivent dans un état d’anxiété économique presque constant, l’annulation des jeux a aggravé la situation. Lorsque d’anciens employés de journaux entrent sur le marché indépendant, il y a moins de missions pour tout le monde. De plus, les fermes de contenu ont créé une classe de pigistes permanente. Dans un ralentissement économique, cela rend les écrivains encore plus faciles à couper.

Dave Hogg, qui travaille à Detroit, a eu des concerts qui semblaient presque à l’abri de la récession. Hogg écrit des joueurs de Pistons et Tigres pour les joueurs d’Associated Press et des Red Wings pour NHL.com. Ces concerts se sont évaporés lorsque les ligues ont suspendu le jeu.

“Je suis payé par le jeu”, a déclaré Hogg. “Je n’ai pas gagné un centime depuis qu’ils se sont arrêtés.” Dans son temps libre, Hogg a commencé à simuler des jeux à travers les sports et a mis en place un Patreon afin que les lecteurs puissent le payer pour être un rédacteur de délai par défaut.

Paul Harris, un écrivain de hockey à Detroit, freelances joueurs de Red Wings pour l’AP. “Les choses étaient serrées, de toute façon”, a-t-il déclaré à propos de la période précédant le resserrement. Harris a également découvert que tous ses concerts avaient disparu. «Il s’agit certainement d’un territoire non découvert», a-t-il déclaré.

Pour appeler l’écrivain de la Nouvelle-Orléans Guerry Smith un «pigiste», c’est comme appeler Jrue Holiday un gars de la colle. Au cours des 12 derniers mois, Smith a déclaré avoir écrit 370 articles pour le Times Picayune et The Advocate, la plupart concernant les sports de l’Université de Tulane. Il gagne moins de 100 $ par article; le reste de ses revenus provient de l’écriture pour l’Associated Press et de la gestion du site Tulane Rivals.com. L’avocat a déclaré à Smith que sa pige était suspendue pendant six semaines. Dans une période nerveuse à la Nouvelle-Orléans, qui compte plus de 2 000 cas confirmés de coronavirus, Smith est en mesure d’obtenir une assurance par le biais de sa femme, un professeur d’université.

Une nuit ce mois-ci, Larry Lage, un rédacteur sportif de l’AP, a réfléchi à de tels cas. Le lendemain matin, m’a dit Lage, il s’est réveillé en larmes. Le 13 mars, il a organisé une collecte de fonds sur Facebook dans le but de recueillir 2 000 $ à distribuer aux pigistes qu’il savait qui avaient perdu leur travail.

Lage a rapidement atteint cet objectif. Il a contacté des amis journalistes pour faire connaître le fonds et aider à trouver des récipiendaires dignes. Grâce aux dons d’Adrian Wojnarowski et de Jemele Hill, Lage a recueilli plus de 16 000 $. Il a mis de l’argent dans les comptes Venmo de tout le monde, des écrivains comme Arnold et Hogg aux maquilleurs de télévision. Lage est entré dans un boeuf avec Venmo, car cela l’a forcé à distribuer moins de 3000 $ par semaine.

“Il y a beaucoup de gens qui vont être blessés par cela”, a déclaré Lage. “Et c’est la peur de l’inconnu. Personne ne peut vous dire comment ni quand cela va se terminer.

“J’ai une sorte de pensée, comment pourrais-je faire en sorte que ce soit durable à long terme?” il a continué. “Y a-t-il un but non lucratif ici?” C’est un sentiment noble qui se double d’un terrible commentaire sur la viabilité de l’écriture sportive.

Arnold, le pigiste basé à Chicago, essaie de se réaménager pour un monde sans sport. Il a envoyé une histoire des White Sox au New York Times dans l’espoir qu’elle puisse être insérée dans la section. Il a aidé le bureau de Chicago du Times avec sa carte interactive des coronavirus. Il a épelé des rédacteurs surmenés sur le site de Patch local. Arnold trouve plus facile de ne pas penser à l’argent qu’il a perdu. “Nous nous regardons tous comme, que faisons-nous maintenant?”