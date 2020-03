Santé demande que Valence-Atalanta et Getafe-Inter soient joués à huis clos par Covid-19

Valence – Atalanta du retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions il pourrait être joué à huis clos pour empêcher la propagation du coronavirus. En outre, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a également recommandé que Getafe – L’Inter Milan est également disputé sans public.

Atalanta, un groupe de la Lombardie italienne, l’un des foyers du coronavirus en Italie, vous devrez visiter Mestalla le 10 mars pour contester le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le fief valencien ne doit pas ouvrir les portes au public, comme conseillé par le ministre de la Santé.

De cette façon des milliers de fans italiens, provenant de la principale cible du coronavirus en Italie, sont empêchés, venez en Espagne et concentrez-vous sur un stade d’une capacité de 55 000 personnes, créant un risque sérieux qu’il y ait un porteur du virus et qu’il puisse se propager plus facilement.

Au match aller, certains des supporters de Valence qui se sont rendus à Milan pour regarder le match ont été infectés par un coronavirus. Parmi eux, le journaliste Tertuliano de El Chiringuito, Kike Mateu.

D’autre part, Salvador Illa a également évoqué Getafe – Inter Milan de la Ligue Europa. Ce match se jouera le 19 mars et correspondra au deuxième tour de la Ligue Europa. Le ministre de la Santé a également a conseillé de le tenir à huis clos pour éviter l’arrivée de milliers de fans italiens de Lombardie.