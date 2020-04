Santi Cazorla collabore à l’achat de fournitures médicales

Le footballeur asturien Santi Cazrola fait partie des athlètes qui ont rejoint une vente aux enchères caritative qui rassemble plus d’une centaine de personnes liées au sport d’Alava et qui recherchent des fonds pour acheter du matériel afin que les agents de santé se protègent contre le COVID-19. Comme Cazorla, le golfeur Jon Rahm et l’arbitre de football Antonio Mateu Lahoz ont un lien spécial avec la province d’Alava et ils ne voulaient pas manquer l’occasion de collaborer avec une cause née des médecins Orlando Pompei et Jorge Guadilla, de équipe orthopédique Mikel Sánchez. Cazorla a réussi à retrouver le football d’élite, après un an et demi de complications après une blessure subie pendant son séjour à Arsenal, grâce aux interventions qu’ils ont faites à Vitoria.

