Santos a marqué tous les buts lors de sa victoire 2-1 sur Necaxa

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. 2

Santos a marqué tous les buts du match au cours duquel il a battu Necaxa 2-1, à la date 10, le dernier à être joué en raison de la suspension en raison de l’urgence sanitaire causée par le coronavirus.

Le marqueur s’est déplacé rapidement et à la minute 11, dans la collection d’une faute, Brian Lozano a tiré depuis l’extérieur de la surface. Le gardien Hugo González n’a pas pu garder le ballon et au rebond, Hugo Rodríguez a réussi à se balayer pour le marquer et marquer le premier but.

L’avantage a été de courte durée pour Santos et pas précisément en raison de la réaction des Rayos. Lorsque Necaxa a tenté de mettre la pression sur le rival, dans un centre à l’intérieur de la zone, le défenseur Félix Torres a voulu couper la diagonale, mais avec une telle malchance qu’il a mis le ballon dans son propre but, donnant la cravate pour l’équipe d’Aguascalientes à la 16e minute .

Après son retour de la pause, Necaxa voulait entrer dans le match. Mauro Quiroga avait une tête qui allait juste large, mais Santos n’a pas tardé à réagir.

À la minute 69, Diego Valdés a fait la dépense avec un jeu vertigineux, dans lequel il a atteint le bord de la zone entre trois rivaux et a failli tomber au centre envoyé que Brian Lozano n’a eu qu’à pousser pour obtenir le deuxième but au stade TSM.

Le jeu semblait déjà défini, bien que les Warriors aient continué à insister à la recherche d’un but de plus, mais le troisième n’est pas tombé.

Le désespoir a poussé les Rayons à devenir plus forts dans les actions. Claudio Baeza est entré dangereusement contre Gerardo Arteaga. L’arbitre n’a pas hésité à obtenir le carton jaune, le deuxième pour le joueur visiteur, il a donc été expulsé.

Les dernières minutes avec l’infériorité numérique ont semblé attiser la fierté de Rayos et sont reparties avec quelques aperçus qu’elles ne laisseraient pas sans se battre. Cela n’a pas beaucoup aidé et Santos s’est retrouvé avec la victoire pour atteindre 17 points. Necaxa continue avec ses 11 unités. Maintenant, ils doivent attendre que le chômage passe avant de penser à nouveau au football.

