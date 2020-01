Saprissa dessine, mais reste leader du tournoi de football de Clausura

22 janvier 2020, 23:47 jour de la quatrième date.

Les Saprissistas n’ont pas pu déchiffrer la défense posée par les visiteurs, à la stupéfaction des supporters présents au stade Ricardo Saprissa, dans la capitale de San Juan de Tibás.

Malgré cette égalité, Saprissa reste invaincu en quatre départs (trois victoires et un même) et ces 10 points suffisent pour continuer en tête de la compétition, bien que désormais étroitement suivis par San Carlos, qui après la défaite du premier date, il a battu trois victoires consécutives, la dernière d’entre elles ce soir 2-0 contre le Guadalupe FC.

Dans d’autres résultats, le champion en titre, Herediano, a battu le Limón FC à l’extérieur 2-0 et occupe la troisième place avec huit points, tandis qu’Alajuelense a gagné 2-1 à La U (Université du Costa Rica) pour atteindre sept unités et être situé à la quatrième place. Enfin, Carthaginois a battu la Grèce 4-3.

Justement, la plus pertinente de la première date de ce quatrième tour – se termine demain avec le parti Santos de Guápiles-Jicaral – s’est produite dans la confrontation entre Carthaginés et la Grèce, alors que l’attaquant cubain Marcel Hernández a marqué deux fois, l’un d’eux sur le point de penalty. , et est le nouveau buteur du Tournoi Clausura 2020, avec cinq buts en quatre défis.

Tableau des positions du tournoi Clausura 2020

Positionner les points d’équipe

1 Saprissa 10

2 San Carlos 9

3 Hérédien 8

4 Alajuelense 7

5 Jicaral 6 *

6 Carthaginois 5

7 Saints de Guápiles 4 **

8 Grèce 4

9 Pérez Zeledón 4

10 Guadalupe FC 3 *

11 Le U 1

12 Lemon FC 0

* Équipe un match de moins.

** Équipe avec deux matchs de moins.

Buteurs:

1.- Marcel Hernández (Carthaginois) 5

2.- Alonso Martínez (Guadalupe FC) 3

-.- Cristian Bolaños (Saprissa) 3

-.- Keilor Soto (Pérez Zeledón) 3

jha / ale

