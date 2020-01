Saprissa remporte et maintient le leadership Tournoi de clôture du football football

19 janvier 2020, 21:50 San Jose, 19 janvier (Prensa Latina) L’équipe de Saprissa a battu Cartaginés 2-1 aujourd’hui et a maintenu la direction du Tournoi de clôture 2020 de la première division de football du Costa Rica, à la fin de la troisième date .

Les Saprissistas sont venus d’en bas pour s’imposer sur le terrain de quelqu’un d’autre et continuer avec une performance parfaite en trois sorties. Les buts des visiteurs sont allés au compte de Manfred Ugalde et Cristhian Bolaños, tandis que les vaincus ont marqué le Cubain Marcel Hernandez, son troisième en trois défis.

Dans les autres résultats de la journée, Jicaral a gagné 2-1 au Limón FC pour grimper en deuxième position, tout comme San Carlos, vainqueur 3-2 de Pérez Zeledón, mais en troisième étape par différence de buts.

Herediano et Alajuelense sont à égalité sans but et la Grèce a remporté une importante victoire 1-0 contre La U (Université du Costa Rica) pour échapper à la baisse, qui pèse désormais davantage sur l’université.

Le match de la nuit dernière entre Santos de Guápiles et Guadalupe FC a été reporté car les joueurs de la première équipe n’ont pas pu atteindre le stade de la seconde, en raison d’un accident sur la route qui relie Limón au centre du Costa Rica.

Tableau des positions du tournoi Clausura 2020

Positionner les points d’équipe

1 Saprissa 9

2 Jicaral 6

3 San Carlos 6

4 Hérédien 5

5 Alajuelense 4

6 Saints de Guápiles 4 *

7 Grèce 4

8 Guadalupe FC 3 *

9 Pérez Zeledón 3

10 Carthaginois 2

11 Le U 1

12 Lemon FC 0

* Équipe un match de moins.

Buteurs:

1.- Alonso Martínez (Guadalupe FC) 3

-.- Marcel Hernández (carthaginois) 3

-.- Cristian Bolaños (Saprissa) 3

-.- Keylor Soto (Pérez Zeledón) 3

5.- Gerson Torres (Herediano) 2

-.- Jurgens Monténégro (Jicaral) 2

-.- Alex López (Alajuelense) 2

-.- Walter Chévez (Jicaral) 2

/ ale

.