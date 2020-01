Saragosse-Real Madrid et Barcelone-Leganés, en huitièmes de finale de la Copa del Rey

Les huitièmes de finale de la Copa del Rey ont eu lieu lundi à la ville de football de Las Rozas, où il a été déterminé que Le Real Madrid et Barcelone affrontent respectivement Saragosse et Leganés. Les élèves de Zidane ont eu plus de chance que l’éternel rival, bien que ceux de Quique Setién joueront en tant que locaux. Les éliminatoires se joueront les 28, 29 et 39 janvier.

Ce nouveau format a laissé de grosses surprises en huitièmes de finale, bien que sans aucun doute le plus populaire ait été le bâton de l’Atlético à León. Le Culturel a éliminé ceux de Simeone après les avoir battus dans l’extension par 2-1 et ils se sont présentés, avec Badajoz, comme les cendres de ce tirage puisqu’ils étaient les seuls représentants de Second B. Alors que la catégorie argent était: Rayo Vallecano , Mirandés, Tenerife et Saragosse.

Barcelone et le Real Madrid ont souffert d’être dans le battage médiatique ce vendredi, mais ils ont tous deux réussi à faire avancer leurs matchs, dans le cas des Catalans à la dernière minute. Ibiza et Unionistas ont affronté les deux géants de la Ligue, qui ont mis le tirage au sort car ils auraient pu croiser dans ce tour. Enfin ça ne sera pas comme ça et Les Blancs visiteront la Romareda, tandis que les Catalans s’affronteront avec une Première au Camp Nou.

La fortune a souri à Grenade et Valence que les visages seront vus avec Badajoz et Cultural Leonesa, respectivement. Les deux doivent être prudents car les deux sets de la catégorie bronze viennent éliminer Eibar et l’Atlético, et dans le Royaume de León, ils veulent continuer à rêver d’un autre coup de cœur contre une autre équipe de Champions.

C’est la huitième de finale

Badajoz-Granada

Culturelle Leonesa-Valence

Tenerife-Athletic

Saragosse-Real Madrid

Mirandés-Sevilla

Ray Vallecano-Villarreal

Barcelone-Leganés

Société royale-Osasuna