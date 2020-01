Saraperos de Saltillo ajoute un talent cubain à la Ligue mexicaine de baseball

23 janvier 2020, 20:45 La Havane, 23 janvier (Prensa Latina) Les lanceurs cubains Lázaro Blanco et Carlos Juan Viera ont officialisé aujourd’hui leur participation à la Ligue mexicaine de baseball (LMB), après avoir signé des contrats avec l’organisation Saraperos de Saltillo, de l’État Coahuila de Saragosse.

Dans le Colisée de la ville sportive de cette capitale, Blanco et Viera, les membres de l’équipe de l’île lors de la deuxième édition du tournoi Premier 12, étaient accompagnés du président de la Fédération cubaine de discipline, Higinio Vélez, et du directeur de opérations du club, Roberto Magdaleno Ramírez.

Satisfait de cette nouvelle opportunité, a déclaré Blanco dans des communiqués de presse. Je vais sortir pour montrer la qualité de notre ballon dans un événement où l’offensive prédomine et les expéditions doivent être exactes, a-t-il ajouté.

Le serpentinero droitier, âgé de 33 ans et considéré comme le plus stable de ces dernières années dans la plus grande des Antilles, affrontera son troisième combat à l’étranger à partir du 6 avril prochain après avoir exposé son niveau lors de deux campagnes dans la Ligue canado-américaine ( Can-Am) et un au Panama.

De son côté, Viera, propriétaire d’une écurie juste au-dessus de 90 milles, a signé son premier accord sous les auspices de l’instance dirigeante entre balles et grèves de la nation caraïbe, après son retour en National Series en 2019, après avoir résidé plusieurs ans en République Dominicaine.

Je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu et je suis fier de pouvoir me tester dans cette Ligue. L’idée est d’aller de l’avant et de toujours réussir, a déclaré le lanceur droit, qui avait un rêve de retour à la foire, calculant un équilibre de 11-5 en 29 départs et trois relais, avec son équipe Leñadores de Las Tunas.

Les contrats du lance-flammes sont survenus un jour après qu’Alfredo Despaigne et Yurisbel Gracial ont renouvelé leurs accords avec la franchise Falcons de SoftBank, monarque de baseball du Japon, et Ariel Martínez, Yariel Rodríguez et Raidel Martínez avec les Dragons de Chunichi, également du Ligue japonaise

Le nombre de joueurs cubains dans les tournois étrangers doit officiellement augmenter dans les prochaines heures, après l’appel d’Olmecas de Tabasco à Yoanni Yera, Raico Santos et César Prieto également pour la LMB, qui a un total de 102 matchs dans sa saison régulière .

acl / jdg

.