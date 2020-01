Sarduy et Ferrer, protagonistes d’une finale cubaine de baseball

Camagüey, Cuba, 12 janvier (Prensa Latina) Après près de trois décennies, des équipes de Matanzas et Camaguey discutent du sceptre du ballon cubain, et précisément deux de ses protagonistes reviennent aujourd’hui dans le cadre du groupe de gestion: Armando Ferrer et Felipe Sarduy.

Dans le cas de Sarduy, actuellement l’un des techniciens de la troupe des taureaux de Camagüey se souvient de ce moment comme d’un souvenir agréable, surtout lorsque j’étais directeur de la paie à une époque qui, bien qu’elle présente des différences par le système de compétition, oui Je vois des similitudes concernant la prestation des athlètes », a-t-il déclaré.

Légendaire de la stature de Luís Ulacia et Fernando Sánchez, deux des principaux frappeurs de ce moment, étaient enrôlés dans le différend de la série nationale de 1991 “ et où l’essentiel était de voir la jouissance des gens comme elle le fait aujourd’hui ”, commenta Sarduy lui-même.

De l’autre côté, Armando Ferrer n’oublie pas l’occasion, «même si je n’aime pas comparer les temps car peut-être que le baseball était plus agressif, mais ici il y a une qualité égale; à cette occasion, Henequeneros a gagné (4-1), mais les deux lancers ont eu beaucoup de qualité », a-t-il déclaré.

L’actuel manager de Matanzas s’est souvenu avec beaucoup d’affection de ce moment d’il y a 29 ans “ et en ce moment, je ressens le même respect pour les deux équipes et donc on a vu sur le terrain, deux équipes avec livraison qui méritent les félicitations de tous ”, condamné.

Pour Sarduy, qui a été plusieurs fois membre des équipes nationales aux championnats du monde et aux Jeux panaméricains et centraméricains, “ à l’heure actuelle, le baseball cubain doit d’abord s’imprégner dans la ville comme nous le voyons aujourd’hui, parce que la qualité si les garçons l’ont fait ”.

La finale actuelle du ballon cubain revient à Matanzas et Camagüey en tant que principaux protagonistes, dispute du sceptre qui marche précisément en faveur de l’équipe occidentale qui a remporté dans le choc d’ouverture cinq courses par trois au stade Cándido González de cette ville à l’est du pays.

