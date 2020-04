Saudi Ladies International s’installe en octobre

Le tout premier Saudi Ladies International, le premier tournoi de golf professionnel féminin à être joué en Arabie saoudite, a été déplacé du 8 au 11 octobre, après son récent report en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Une nouvelle date pour l’événement d’un million de dollars au Royal Greens Golf & Country Club a été convenue par les promoteurs et propriétaires du tournoi, Golf Saudi et le Ladies European Tour, qui verront les meilleurs talents du golf au monde arriver sur les côtes saoudiennes.

«Nous continuerons, bien sûr, à travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires à l’intérieur du pays et dans la région dans l’intervalle, mais nous espérons que nous serons en mesure de présenter cette occasion capitale en Arabie saoudite dans six mois», a déclaré Son Excellence Yasir O. Al-Rumayyan, président de la Saudi Golf Federation et Golf Saudi.

