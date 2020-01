Saul ‘Canelo’ Alvarez excite les fans de boxe en admettant que le combat avec Billy Joe Saunders serait un ‘grand combat’

Saul ‘Canelo’ Alvarez a excité les fans de boxe en admettant qu’un combat avec Billy Joe Saunders serait un “grand combat”.

Le meurtrier mexicain a remporté une ceinture dans sa quatrième division de poids en novembre après avoir éliminé Sergey Kovalev, un poids léger, pour la ceinture WBO.

. – .

Canelo a alimenté la spéculation d’un combat avec Billy Joe Saunders

Cependant, le joueur de 29 ans souhaite maintenant évoluer dans une autre direction et a quitté la ceinture, sa formation étant déjà en cours.

Et Alvarez a été lié avec le champion WBO des super-moyens Saunders.

Canelo a déclaré à Ring Magazine: «Un combat entre moi et Billy Joe Saunders est un grand combat, c’est un grand combattant.

“C’est un gaucher difficile et un champion, c’est un bon combat” C’est littéralement “No Boxing, No Life”. Je viens de remporter un quatrième titre mondial et je suis de retour ici au gymnase. Ce n’est pas de la boxe, pas de vie pour moi.

Classé-R

Des rumeurs selon lesquelles Edge sortirait de sa retraite et entreraient dans le rythme de Royal Rumble

diamant

Tessa Blanchard: «Je veux écrire l’histoire à ma façon», travailler chez IMPACT et plus

‘le prix du sang’

CM Punk publie puis supprime un tweet grossier adressé à The Miz

NW-NO!

Kevin Nash publie une photo d’un genou brutalement déformé qui l’a forcé à prendre sa retraite

c’est en marche

Jorge Masvidal explique comment McGregor peut battre Cerrone à l’UFC 246

Plus fort

Usyk explique pourquoi Fury serait l’adversaire le plus dur des poids lourds après les critiques de Wilder

Célèbre

Comment les jeux d’esprit légendaires de McGregor ont secoué Aldo, Diaz et Khabib

SUPERSTAR

Record de Conor McGregor, statistiques de carrière, prochain combat, poids, taille et portée

grand discours

Confirmation de la date de la conférence de presse McGregor vs Cerrone

argent argent

Valeur nette de Conor McGregor et combien il gagne des combats précédents de l’UFC

«J’ai pris une semaine de vacances et mardi j’étais de retour à l’entraînement au gymnase.

«Je l’aime beaucoup, j’aime m’entraîner, j’aime me sentir bien. J’adore la boxe. J’adore être au gym, ça me fait du bien, vraiment du bien.

«Et la liste des opposants va continuer de s’allonger. Il n’y a pas de précipitation là-dedans. Après en avoir battu un, il y a cinq nouveaux adversaires qui apparaissent. »

Canelo vise un retour sur le ring en mai, et les promotions Golden Boy Eric Gomez ont révélé que les Britanniques Smith et Saunders sont susceptibles d’obtenir une fissure lors d’un combat avec le Mexicain.

Ed Mulholland / Matchroom

Billy Joe Saunders apprécierait l’occasion de combattre Canelo

Gomez a déclaré à ESPN: «Personnellement, je pense que c’est la meilleure catégorie de poids, où il sera le meilleur, à ce stade de sa carrière.

“C’est la catégorie de poids qu’il va ressentir le mieux, le plus fort. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il ne reviendra pas aux poids légers, il a toujours cette possibilité.

“Renoncer au titre, oui, c’était à propos du poids, mais ce n’était pas tout à propos du poids. Nous n’excluons personne; tout le monde, même à 160 livres.

“S’il veut revenir à 160 livres ou s’il y a des champions qui veulent monter, face à lui, nous n’excluons rien.”

.