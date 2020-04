Saúl Craviotto retourne à la police pour aider dans la crise des coronavirus

L’un des grands athlètes espagnols, Saúl Craviotto, a décidé de retourner à la police nationale pour aider de toutes les manières possibles à arrêter la propagation du coronavirus. Le canoéiste a profité du report des Jeux Olympiques pour faire leur part dans la lutte contre Covid-19.

Craviotto, le grand favori pour être le porte-étendard de l’Espagne à Tokyo s’il se qualifie, Il a déjà déclaré qu’il n’était pas approprié de célébrer les Jeux olympiques, à la fois à cause de la crise sanitaire mondiale et à cause de la formation des athlètes qui allaient participer aux Jeux Olympiques. Dès que le report de la nomination à 2021 est connu, le canoéiste espagnol a proposé de revenir reprendre son travail dans la police.

De cette façon, Saúl Craviotto a averti ses supérieurs et l’athlète espagnol, deux fois or aux Jeux olympiques et trois fois champion du monde, exerce déjà en tant que police nationale à Gijón, apportant votre aide dans ces moments délicats.