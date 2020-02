Scandale de tricherie des astros: comment troller Houston pendant la saison 2020

La saison 2020 du baseball est sur le point d’être la plus amusante que le jeu ait été depuis un moment – mais pas de la manière que la MLB aimerait.

Le scandale de la tricherie des Astros de Houston a été le sujet de l’intersaison, et la façon dont de nombreux joueurs en discutent lors de l’entraînement du printemps va se propager bien au cours de la saison régulière. En fait, le nouveau manager d’Astros, Dusty Baker, a tenté de se défendre contre des représailles qu’il sait que son équipe va affronter.

Voici la dernière déclaration We Want Blood de Nick Markakis:

Les joueurs, les équipes et leurs équipes marketing vont trouver des moyens de pousser les Astros toute la saison. Les fans voudront aussi se lancer là-dessus. Une partie du plaisir dans le sport consiste à troller l’opposition. Et parce que je suis beaucoup moins dans le sérieux de la vie et de la mort que certains fans de sport prennent, je suis heureux d’aider à produire des mèmes IRL.

Alors commençons.

Commençons par le mouvement évident du four Easy Bake: frapper une poubelle pendant les frappes des Astros.

On se réchauffe déjà:

Frapper les poubelles est la façon dont les Astros ont communiqué dans leur vol de signes. Cela va se produire partout, à moins que Rob Manfred ne décide également que ce serait trop. Mais là encore, cela supposerait qu’il ferait réellement quelque chose.

Une autre suggestion très évidente: apportez tous les signes d’astérisque au stade.

Astr * s! Houston Asteriks! Peu importe!

Les équipes peuvent offrir de faux faux tatouages ​​gratuits pour les premiers mais des milliers de fans.

Carlos Correa a affirmé que la raison pour laquelle Jose Altuve ne voulait pas que son maillot soit arraché après son home run contre les Yankees en 2019 était parce qu’il avait un tatouage «terrible», et non pas parce qu’il portait un buzzer pour le lui faire savoir quel terrain venait. Altuve a changé de chemise presque immédiatement après le dinger et est sorti pour faire son interview d’après-match avec Ken Rosenthal.

À quel point cela peut-il être grave?

Tatouage altuve au fait: Petit, devant l’épaule gauche, dit «Mélanie» sur un cœur.

Quoi qu’il en soit, distribuez-les. Appuie-toi sur les mèmes.

Les Dodgers devraient revendiquer le titre des World Series 2017.

Certains d’entre vous vont lire ceci et penser que c’est une bonne idée. Ce n’est pas.

Les Astros ont remporté les World Series et ils ont triché en le faisant. Mais c’est toujours une chose qui est arrivée. Si vous deviez demander à quelqu’un sur les Dodgers si c’est comme ça qu’il veut gagner cette série mondiale – en le laissant vacant et en l’appelant le leur – il ne vous dirait pas merci. Tout le monde se souviendra pour le reste du temps, c’est que les Astros ont gagné, ils ont triché pour le faire de manière non glissante, et nous avons eu des tonnes de mèmes, des paroles de poubelle et bientôt des représailles. Donc, donner le titre aux Dodgers n’aurait aucun sens pour toutes les personnes impliquées.

Cependant, pour faire chier les Astros – parce qu’ils ont été des saccades absolus sur le tout – juste se pencher vraiment sur le titre. UCF cette merde (sauf arrêt avant que nous ne vous aimions pas non plus). Ce scandale est une bougie qui a encore beaucoup de mèche. Laissez ce bébé brûler lentement.

Ma suggestion préférée: jouer de la musique de clown de cirque à chaque fois qu’ils montent dans l’assiette.

J’imagine juste: un Louisville Slugger (si ce n’est pas la batte qu’il utilise, ne vous embêtez pas à me corriger, je m’en fous) d’être frappé contre des crampons, enlever la saleté.

“Maintenant au bâton, n ° 27, Jose Altuve …”