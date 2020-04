Scandales extra-scandales qui nous ont laissés en quarantaine par le coronavirus

Source: Twitter @ JLHB33 / @Rpizarrot

Le football mexicain est suspendu depuis le passé 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis lors, il n’y a pas eu d’activité sportive, mais des scandales extra-judiciaires continuent d’apparaître à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Alexis Vega et José Juan Macías et leur prétendue infidélité.

Les joueurs de Chivas Ils ont été impliqués dans divers scandales au cours de leur vie privée. Mi-mars Alexis Vega y José Juan Macías ils ont été capturés dans un centre de nuit avec deux compagnons; au final, les deux acteurs ont clarifié le problème sur les réseaux sociaux.

José Luis Higuera contre Rodolfo Pizarro

L’ancien manager et maintenant commentateur ESPN minimisé le travail de Rodolfo Pizarro dans les rangs de la Troupeau sacré. L’homme d’affaires s’est fortement disputé avec le footballeur et ils ont tous deux ôté leurs «chiffons au soleil».

Pour vous c’est un spectacle, pour moi c’est la vraie vie. Vous avez fait de très bonnes choses à Chivas, je l’avoue, mais aussi beaucoup où vous ne pensiez qu’à vous. En un an et demi nous avons été champions 3 fois. Je ne suis pas une idole, mais je ne fais pas que danser non plus; Je travaille pour être champion et gagner, je vous souhaite le meilleur.

Ronaldinho fête son 40e anniversaire en prison.

En février la star brésilienne Ronaldinho a été arrêté en Paraguay pour avoir transporté de faux documents lors de son entrée dans le pays guarani. Depuis lors, il reste en prison et fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent éventuel; Malgré les accusations, il a pris le temps d’organiser un barbecue pour fêter son anniversaire.

AMFpro se moque de Carlos Albert sur les réseaux sociaux.

Au cours des jours passés, le compte de Twitter de la Association mexicaine des joueurs de football professionnels (AMFpro) a téléchargé un meme faisant référence au journaliste Carlos Albert. L’image controversée montrait une souris portant le T-shirt du Sélection nationale, de même que le commentateur a échoué sur les réseaux sociaux.

