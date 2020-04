Russillo parle de scandales dans le sport après avoir regardé le documentaire de HBO The Scheme (2:05) avant d’être rejoint par le centre de Cleveland Browns et le président de la NFLPA JC Tretter pour discuter du processus électoral pour le président de l’association des joueurs, la récente CBA, la NFL 2020 saison, et plus (20:43).

