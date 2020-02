Scarlett Johansson mérite un Oscar pour “L’histoire du mariage”

Nicole est déraisonnable.

Au début de l’histoire du mariage de Noah Baumbach, Nicole et son mari, Charlie Barber, sont assis avec un médiateur dans un espace chaudement éclairé, serrant les odes manuscrites qu’ils ont écrites les uns sur les autres. Le médiateur – et en passant, giflant un gilet de chandail et cinq anneaux sur Robert Smigel, l’homme derrière Triumph the Insult Comic Dog, est un chef-d’œuvre de casting contre-intuitif – explique qu’il veut donner un ton positif devant l’inévitable contentieux qui vient avec la séparation et le divorce. Ce sont deux personnes qui se sont aimées une fois, et il est utile de se souvenir de ces bonnes qualités avant que les récriminations amères ne commencent.

Mais Nicole n’en a rien. Elle ne veut pas lire sa lettre. Elle ne veut pas que Charlie, qui aime ce qu’il écrit, lise toutes les belles choses qu’il a à dire à son sujet. Et en plus, elle n’aime vraiment pas le complot de la raisonnabilité qui se développe entre Charlie et le médiateur. “Eh bien, je pense que je vais y aller”, renifle-t-elle, “si vous allez juste vous asseoir et vous sucer la bite.”

Dès le début de l’Histoire du mariage, Scarlett Johansson a une colline à gravir. Comme Nicole, elle est l’instigatrice de ce divorce. C’est son initiative de quitter New York pour la côte ouest pour tenter de reprendre la carrière hollywoodienne qu’elle a abandonnée lorsqu’elle a épousé Charlie et est devenue la pierre angulaire de sa troupe de théâtre indépendante. (Ce détail à lui seul lui donne l’impression d’être à guichets fermés, souligné plus tard par une scène où elle est sur le plateau, bercant un bébé à devenir CGI’d plus tard.) C’est aussi son initiative peu de temps après pour embaucher un avocat en divorce haut de gamme et établir un cas de résidence à Los Angeles, ce qui aveugle Charlie et le met dans une situation désavantageuse irrécupérable dans leur bataille pour la garde. Elle a choisi de jouer à ce jeu cruel pour toujours.

Le «divorce sans faute» peut être la loi du pays, mais ce n’est pas une loi que les cinéphiles sont tenus ou enclins à suivre. Une grande partie de la discussion autour de Wedding Story s’est résumée à «Qui est le méchant ici», ce qui conduit à d’autres questions sur la façon dont Baumbach a équilibré les sympathies du public entre les deux parties. Et encore une fois, au début, en particulier, Nicole de Johansson est désavantagée, car c’est Charlie qui a été mis à terre, et c’est Adam Driver qui semble le plus vulnérable. La grâce du film se trouve dans Charlie (et Baumbach et le public) en train de comprendre pourquoi ce divorce était nécessaire, mais avant d’y arriver, il s’agit plus de savoir pourquoi cela lui arrive.

Bien que les deux pistes soient nominées aux Oscars, la performance de Johansson a été légèrement moins annoncée des deux. Elle ne correspond pas à la pyrotechnie émotionnelle de Driver. (Même si elle se rapproche.) Elle n’a pas le numéro de Stephen Sondheim le plus mémorable de Company. (Bien que la sienne soit terriblement charmante.) Et fondamentalement, Wedding Story ne concerne pas Nicole. Alors que Baumbach lui donne l’espace pour clarifier ses sentiments et ses motivations, il ne structure pas le film comme une salle d’audience, où les deux parties obtiennent un temps égal. La perspective de Charlie est plus privilégiée, laissant Johansson pour empêcher Nicole de devenir le méchant. Et c’est aussi à Johansson de faire croire que Nicole a fait le bon choix – pas seulement pour elle mais pour eux deux, et pour leur fils de 8 ans, Henry.

Compte tenu de l’arc complet de sa carrière, qui a maintenant 25 ans, même si elle n’a que 35 ans, il est un peu inhabituel que Johansson joue un personnage direct et affirmatif comme Nicole, car elle a tendance à prendre des personnages qui sont des objets obscurs. de désir ou qui attendent dans les hautes herbes leur moment pour frapper. Son autre rôle nominé aux Oscars cette année, la mère d’un membre de la jeunesse hitlérienne dans Jojo Rabbit, est un exemple typique: elle a monté une résistance silencieuse aux nazis, y compris en cachant une fille juive dans leur appartement, mais elle est une mère passive au petit Jojo, qui a pris Der Führer comme un ami imaginaire. Elle parie que la patience et la persévérance de son amour seront plus convaincantes que la colère et les avertissements. Hitler est pour lui les Beatles de l’aéroport Kennedy – la réalisatrice, Taika Waititi, ouvre le film avec une version allemande de «Je veux te tenir la main» – et il n’y a pas de concurrence avec ça.

Il y a une intimité essentielle pour les personnages de Johansson, qui sont des mystères pour les autres, sinon des mystères pour eux-mêmes. En tant que Rebecca dans Ghost World (2001), elle s’adresse surtout à sa meilleure amie Enid (Thora Birch) parce qu’elle n’a pas formé sa propre personnalité; quand elle se retrouve, elle est terriblement bourgeoise. Son détachement est total en tant que diplômé universitaire apathique qui se jette sur la star de cinéma de Bill Murray dans un hôtel de Tokyo dans Lost in Translation, et sa beauté est traitée comme le point d’appui dramatique de ses films de Woody Allen, à commencer par Match Point (2005) et les saignements dans d’autres films comme Girl With a Pearl Earring et The Prestige. Cette caractéristique a finalement commencé à évoluer en 2013, car Under the Skin et Her ont tous deux reconnu le pouvoir secret de Johansson: elle séduit les hommes jusqu’au point où elle les dépasse (ou, vous le savez, les transforme en viande).

Ce qui frappe chez Johansson dans Marriage Story, c’est son accessibilité et sa franchise émotionnelle. Sa scène de l’argent dans le film, lorsqu’une avocate (Laura Dern) a persuadé Nicole de s’exprimer sur son mariage avec Charlie et ses propres rêves étouffés, est étonnamment sans fard pour aucune star de cinéma, encore moins pour une personne qui est si souvent invitée à cacher ses sentiments. Il y a quelque chose de passionnant à voir Nicole entrer en elle-même dans cette scène. Au début, elle s’inquiète de ce que cela signifie pour Charlie, qui n’aimera pas le déménagement à L.A., et elle ne veut pas d’argent de lui. (La réponse de Dern à cela, un «Hmmm…» à peine flotté est la seule raison de soutenir sa campagne de la meilleure actrice de soutien.) Mais alors que Nicole continue de parler, elle met littéralement ses pieds sous elle. Johansson se lève et commence à rôder dans le bureau, se remémorant la première partie de sa relation avec Charlie avant de rendre compte de sa disparition dans leur mariage, ce qui a servi ses ambitions tout en l’éloignant du sien. Elle décrit la chance de faire un pilote comme “un morceau de terre qui est le vôtre”, et la moquerie et la jalousie qui ont suivi de Charlie, qui ne pouvait l’accepter que comme un chèque à replier dans sa compagnie de théâtre. Bien que Charlie ait eu une liaison, ce n’est pas vraiment un problème ici, ce qui fait que les motifs de divorce de Nicole sont beaucoup plus difficiles pour Johansson que l’infidélité seule. Elle doit vendre au public sa soif de personnalité, ce qui devrait être sacrifié sur l’autel du mariage et de la maternité. Johansson le fait à travers les larmes, mais avec une confiance et une conviction croissantes. Et nous devons garder cela pour le reste du film.

La différence de hauteur entre Driver et Johansson semblerait la désavantager, mais elle profite de la situation pour faire paraître Nicole plus courageuse, enfin capable de s’affirmer contre cette figure beaucoup plus imposante. Le dernier effort de Nicole et Charlie voué à un accord peut prendre du temps pour sauver les mèmes, mais cela vaut la peine de regarder à nouveau avec le volume coupé, juste pour voir comment Driver et Johansson se comportent physiquement. Charlie se met en colère au point de fantasmer sur sa mort, et Driver crie et martèle le mur et pleure de façon incontrôlable. Johansson, quant à lui, se penche avec insistance sur lui et ne cède aucun terrain, suggérant que l’un des résultats de ce terrible processus est qu’il a affirmé son instinct et l’a laissée dans une position plus puissante.

Et elle a raison – c’est là que tout ce vilain voyage dans le système juridique nous mène finalement. L’histoire de mariage est sournoisement optimiste quant aux possibilités de divorce pour inaugurer de nouvelles relations et un nouveau bonheur, et ce ne serait pas possible si Nicole ne faisait pas la chose difficile et mettait les événements en mouvement. Il y a une version moindre de ce film où Nicole apparaît comme égoïste et Charlie comme victime de ses impulsions peu profondes, mais ce n’est pas celui avec Scarlett Johansson. Sa Nicole est la directrice de ce découplage, et maintenant elle arrive à être celle qui a une vision sans compromis. Cela ne lui vaut peut-être pas de gagner une «bourse de génie» de MacArthur, ni de lui décrocher la couverture de Time Out New York, mais c’est quand même un triomphe.

Scott Tobias est un écrivain indépendant du cinéma et de la télévision de Chicago. Son travail a été publié dans le New York Times, le Washington Post, NPR, Vulture, Variety et d’autres publications.

