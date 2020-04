Scott Burrell a raconté à ses parents les blagues de MJ sur lui

Michael Jordan a vraiment mis Scott Burrell sous le choc. À la fin de l’épisode 4 de The Last Dance, Michael Jordan a plaisanté avec son ancien coéquipier des Bulls Burrell dans l’avion de l’équipe au sujet de ses ébats de fête pendant qu’ils étaient sur la route.

De toute évidence, Burrell ne voulait pas que tout cela sorte. Il a littéralement supplié Mike de se détendre. Jordan a-t-il glacé? Absolument pas. En fait, il s’est penché à fond et a appelé cet homme «Dennis Rodman Junior». Malade.

Aussi drôle que c’était, c’était aussi clairement embarrassant pour Burrell. L’une de ses plus grandes inquiétudes était que ses parents verraient toutes les ordures dont Jordan parlait. “Ma mère et mon père vont regarder ça, M”, a-t-il dit à Jordan pendant l’enregistrement.

Mais tout va bien. Burrell l’a devancé. Sachant que cela sortirait à un moment donné, il a parlé à ses parents de MJ le clownant dans l’avion de l’équipe pour sa vie de fête.

«J’ai averti mes parents que cette partie allait être dans le film. Donc, je savais que cette partie allait arriver. Et quelqu’un m’a dit que ça allait venir dans le film d’aujourd’hui, donc j’étais comme “oh mon garçon, quand ça vient.”

Cela a-t-il fonctionné? Probablement. Je veux dire, c’était il y a 22 ans après tout. Il n’est clairement plus en train de s’évader comme il l’était autrefois.

De plus, ça va bien dans sa maison. Sa femme fait des blagues sur Twitter à cause de cela. Cela me semble être un W clair.

