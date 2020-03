Scott Cochran a décidé de couper la rémunération de la Géorgie pour quitter l’Alabama

Cochran a choqué le monde du football universitaire il y a deux semaines. Sans doute le meilleur entraîneur de force et de conditionnement physique dans le sport, il était devenu synonyme de football Crimson Tide.

Tout cela a changé quand il a accepté un poste de coordinateur des équipes spéciales avec Kirby Smart et Georgia.

L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, était visiblement agité par cette décision et l’a clairement indiqué à la fois par ses paroles et par ses actions. En plus de faire quelques remarques sournoises sur le départ de Cochran, Saban l’a également empêché de dire au revoir à l’équipe.

La grande question au cours des dernières semaines, beaucoup ont spéculé à quel point les Bulldogs avaient précisément offert à Cochran de le faire quitter l’Alabama.

Nous avons maintenant notre réponse.

Selon John Talty d’AL.com, le salaire de Cochran en Géorgie sera de 550 000 $. De ce total, 325 000 $ constitueront son salaire de base et 225 000 $ constitueront un revenu supplémentaire.

News: Scott Cochran a pris une baisse de salaire pour se rendre en Géorgie par demande de records @aldotcomSports: https://t.co/GCBPc9jWEd

– John Talty (@JTalty) 3 mars 2020

C’est environ 45 000 $ de moins que les 595 000 $ qu’il a gagnés avec le Crimson Tide l’an dernier.

De toute évidence, Cochran n’a pas pris cette décision pour de l’argent. Il y voyait une opportunité d’obtenir un emploi qui le conduirait à des emplois plus respectables à l’avenir.

Ce pari sera-t-il payant? Le temps nous le dira.

