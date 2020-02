Scott Frost a un message pour les fans du Nebraska

Scott Frost a un message pour les fans du Nebraska.

Ce message? Restez patient.

Les deux premières saisons de Frost à la tête du programme de football des Huskers ne se sont pas déroulées comme prévu.

Après beaucoup de battage médiatique et de hoopla autour de son arrivée, Frost a finalement déçu jusqu’à ce point. Jusqu’à présent, il est passé de 9 à 15 ans dans son mandat.

En 2019, les Huskers ont terminé 5-7 de l’année et sont allés 3-6 dans leur propre conférence. De plus, l’équipe n’a pas non plus réussi un match de bowl pour la troisième saison consécutive.

Comme si tout cela ne suffisait pas, le Nebraska a également connu sa quatrième campagne perdante au cours des cinq dernières années.

Cette semaine, Frost est apparu sur le Husker Football Show et a prêché la patience pour tous les fans.

“Nous commençons à construire une équipe qui est notre équipe”, a-t-il déclaré.

“Je suis allé les voir”, a poursuivi Frost. “Peut-être – peut-être pour la première fois depuis que je suis au Nebraska, la culture y est.

“Regarder les gars s’entraîner – nous avons encore un long chemin à parcourir, nous devons devenir plus gros, plus forts, plus rapides, meilleurs, nous devons encore exécuter – mais j’aime l’attitude là-dedans.”

La seule grande chose qui fonctionne en faveur de Frost est qu’il recrute bien. Ses deux dernières classes se sont classées toutes les deux dans le top 20, et chacune s’est classée quatrième dans le Big Ten.

Si ces recrues réussissent, Frost peut vraiment redresser le navire de la manière dont il a insisté au cours de la dernière saison.

Frost travaille également en faveur du calendrier du Nebraska au premier semestre de 2020. Les sept premières sorties de l’équipe sont extrêmement gagnables – avant que les choses ne deviennent finalement un peu plus difficiles à la fin de l’année.

Les Huskers clôtureront l’année par des affrontements contre l’Ohio State, l’Iowa, le Wisconsin, Penn State et le Minnesota.

C’est difficile.

Cela dit, le Nebraska termine la saison avec sept ou huit victoires – ce sera une énorme amélioration par rapport à la situation récente du programme.

En relation: Baker Mayfield Mistress Kacie Dingess offre plus de détails