Scott Storch a remporté la bataille Beat, mais Mannie Fresh est le vrai champion

Environ 30 minutes après le début de sa bataille sur Instagram avec Scott Storch mercredi soir, Mannie Fresh a sorti “Real Big”, le premier single de son premier album solo de 2004. Si vous n’êtes pas familier avec la chanson ou si vous n’avez pas écouté récemment, cela vaut la peine d’être revu – c’est inquiétant et triomphant à la fois, avec des clés de films d’horreur et des tambours martelants sauvegardant la ligne de synthé du ver d’oreille. Ce n’est pas l’un des rythmes les plus populaires du producteur légendaire, mais c’est l’un de ses plus emblématiques. Et de tous les sons qui sortent du Triton à la voix qui les rappelle, c’est une composition purement Mannie Fresh.

“Je te vois, je te vois,” dit Storch dès que Fresh appuya sur le bouton d’arrêt. “Imma sort juste une des cartes que je tiens en ce moment.”

Cette carte: une piste multiplatinum dont il n’est même pas le producteur crédité.

Dans un geste qui résumait la bataille de mercredi, Storch a répondu avec «Cry Me a River», le mégahit Justin Timberlake 2002 (et le top 50 des chansons de rupture de tous les temps) produit par Timbaland. Storch est crédité pour avoir écrit la chanson et joué sa ligne de clavinet (certes contagieuse), mais à ce moment de sa carrière, il était surtout connu comme l’ancien claviériste de Roots et collaborateur du Dr Dre. Mercredi, cependant, il a revendiqué «Cry Me a River». Il était assis à son clavier avec ses lunettes de soleil de marque, rejouant son rôle avec un émoussé coincé entre son majeur droit et son index, alors que des copains (et des clients une fois) comme Lil ‘Kim, Fat Joe et 50 Cent l’encourageaient dans les commentaires. Le tour – et pour beaucoup, le match entier – est apparemment allé à Storch. Mais préférez-vous gagner la bataille avec des tactiques douteuses ou gagner toute la guerre sur la force de votre travail individuel?

L’affrontement de Mannie-Scott était la dernière entrée dans une tendance émergente en ligne de ces premiers jours de la quarantaine des coronavirus: des batailles en direct, qui ont généralement opposé des batteurs battant piste pour piste, mais se sont étendues pour inclure des chanteurs et des rappeurs la semaine dernière. Swizz Beatz et Timbaland, deux des producteurs les plus influents des 25 dernières années qui se sont déjà battus en chair et en os, ont donné le coup d’envoi sur Instagram le 25 mars. Depuis lors, la paire est devenue l’hôte de ces rebuts non officiels, recrutant des superproducteurs contemporains Boi-1da et Hit-Boy, les auteurs-compositeurs The-Dream et Sean Garrett, et les rappeurs French Montana et Tory Lanez, entre autres, y participeront. Prochain samedi: Lil Jon contre T-Pain, un producteur sous-estimé à part entière qui était initialement prévu pour l’épreuve de force avec Storch. (T-Pain a abandonné après avoir déclaré sur IG que Scott Storch le “freinerait”.)

Ces compétitions amicales sont l’antidote parfait à l’agitation à l’abri sur place: en l’absence de sports en direct, elles assouvissent notre soif de compétition. Mais juger les gagnants peut se transformer en débats philosophiques sur la musique: les tubes radio sont-ils plus importants que les hymnes de rue? Faut-il célébrer des succès ou des bruits singuliers qui ont défini un mouvement régional? Un rythme compte-t-il pour vous si vous aviez une poignée de coproducteurs? La présentation est-elle aussi importante que la substance? Il n’y a pas de réponses universelles, mais il est clair que beaucoup de gens veulent participer aux discussions, surtout en ce qui concerne les concurrents de mercredi: Scott Storch et Mannie Fresh ont dominé les sujets tendance de Twitter tout au long de leur carrière, et leur bataille s’est plus de 200 000 téléspectateurs sur Instagram à son apogée – près de 10 fois plus que Swizz Beatz et Timbaland ont fait la semaine précédente. (Une vidéo complète de leur flux, qui sera sûrement prise avant la fin de la nuit, peut être visionnée ici.)

À bien des égards, le format nostalgique, basé sur des extraits de code, était l’environnement idéal pour que Storch prospère. Le claviériste et virtuose de Philadelphie, âgé de 46 ans, a pris de l’importance au début de ce siècle grâce à sa contribution à Beyoncé. , Fat Joe et 50 Cent singles – plus aide à quelques-unes des plus grandes productions de Dr. Dre de l’époque – avant de tomber en disgrâce à la fin de la décennie. Il est devenu une sorte de punch line: un homme qui a gaspillé une fortune de 70 millions de dollars, n’a rien d’autre qu’une montre de 3000 $ et de la petite caisse. Il a récupéré son chemin, un peu, bien qu’il ait eu du mal à produire quelque chose d’aussi gros qu’à son apogée. (Avant la bataille, la chose la plus visible de ses 10 dernières années a sans doute été de se faire couper les cheveux en fumant un Newport et en jouant au sous-marin Martin Garrix EDM.) La démence de Malibu’s Most Wanted – meets-Jersey Shore apparaît même sur les écrans de notre téléphone: Regardez-le rejouer ses œuvres les plus célèbres avec un visage puant constant et des montures d’aviateur toujours allumées seulement éclipsées par l’énorme nuage de fumée qui plane autour de lui.

Tout cela rend Storch amusant à rechercher dans une bataille de battement – un outsider avec lequel vous voulez simultanément rire et encourager (et certainement ne jamais passer de temps avec). Cela fait également de lui un fleuret parfait pour Mannie Fresh, le producteur de la Nouvelle-Orléans dont le travail a forcé le monde du rap à prendre au sérieux un mouvement régional. L’architecte du son Cash Money, Fresh a contribué à faire de Juvenile un nom familier, a donné à un jeune Lil Wayne sa toile à peindre et a conçu ses propres tubes. Sa discographie de production est à la fois ouvrière et spectaculaire, et sa série de singles produits de “Ha” en 1998 à “Top Back” en 2006 est parmi les plus grandes de l’histoire du hip-hop. Si Storch était un tueur à gages à embaucher à son apogée, Fresh était une armée composée d’un seul homme avec suffisamment de munitions pour reprendre à lui seul une nation entière. Ce sont des pairs dans le sens où ils ont tous deux joué un rôle dans certains des plus grands succès des années 90 et 00. Mais Scott est un acteur; Mannie Fresh est l’épine dorsale de l’un des cinq labels de rap les plus importants de l’histoire. (“Vous m’emmenez, et vous n’avez pas une certaine ère de Roc-a-Fella”, a déclaré le producteur de longue date de Jay-Z Just Blaze sur Instagram mercredi soir. “Vous emmenez Kanye, et vous n’avez pas une certaine époque et un son de Roc-a-Fella, mais le label existe toujours. Vous enlevez Mannie Fresh, et vous n’avez pas d’argent liquide. “)

Dans le monde des batailles sur Instagram, cependant, rien de tout cela ne semblait avoir d’importance. Fresh, un complément de dernière minute, ne pouvait pas égaler la qualité sonore de Storch, et la décision discutable de Storch de jouer des morceaux plus lents comme “Me, Myself and I” et “You Got Me” semblait porter ses fruits. Même le bouleversant «Back That Azz Up» de Fresh, qui malgré ce que certains ont dit après la bataille de mercredi, n’était pas simplement un succès régional et n’a pas été amélioré par Drake, n’a pas pu mettre Mannie au-dessus de la bosse. Storch a répondu avec “Still D.R.E.”, une chanson qu’il a coproduite avec Dre et Mel-Man. Le juge Swizz Beatz a déclaré la manche nulle et, finalement, Storch le vainqueur de la bataille.

Bien sûr, ce n’était qu’une façon frivole de passer un mercredi soir sous lockdown. Il n’y avait pas de frais d’admission, il n’y avait aucun enjeu à part les droits de vantardise, et aucun des concurrents ne semblait prendre le résultat trop au sérieux. Il y aura beaucoup plus d’itérations de ces batailles – et sûrement, beaucoup plus de débats d’accompagnement – plus la crise sanitaire mondiale durera. (Peut-être que nous verrons même que la bataille de Pharrell-Kanye aspire.) Mais mercredi était une nuit de triomphe inattendue pour Storch, quelqu’un qui aurait probablement pu utiliser une ou deux nuits triomphantes. Que cela vienne contre quelqu’un comme Mannie Fresh était choquant; que cela se soit produit sur la base de pistes que Storch ne peut pas entièrement appeler la sienne n’était pas du tout surprenant.