Scudetto décerné au personnel de santé

Notimex

Journal La Jornada

Samedi 11 avril 2020, p. a10

Rome Lors d’un événement historique, la Fédération italienne de football (FIGC) a proclamé les champions d’Italie 2020 au personnel médical, aux bénévoles, aux forces armées et aux forces de l’ordre, ainsi qu’aux membres des services publics essentiels luttant contre la pandémie de Covid-19 en cette nation. La reconnaissance sera délivrée une fois l’urgence sanitaire maîtrisée en Italie, lors d’un événement qui pourrait avoir lieu à Bergame, l’une des zones les plus durement touchées par le coronavirus. La FIGC a également fait part de son intention que le premier match officiel de l’équipe nationale à jouer soit une porte ouverte au stade Giuseppe Meazza de Milan, afin que les fans puissent se rassembler et se souvenir de toutes les victimes de la pandémie.

