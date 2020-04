Se battre avec Jackie doit être avec le public; sera fait lorsque les conditions seront réunies: Barby

Mariana Barby Juárez avait de grandes attentes financières quant à la lutte attendue contre Jackie Nava, prévue pour mai, mais reportée en raison de la pandémie de coronavirus; cependant, ce ne sera pas le cas. Bien qu’il admette qu’ils recevront un paiement plus élevé que dans d’autres combats, ce ne sera pas la somme qu’ils considèrent comme méritant une fonction que les fans mexicains souhaitent depuis longtemps.

C’est ce que c’est, dit le Barby; ce que l’on veut faire en ce moment, c’est se battre et j’ai plus envie de boxer que de payer; mais oui, c’était l’occasion de gagner un gros sac et malheureusement ça n’arrivera pas.

Lorsque les spectacles sportifs peuvent reprendre leur activité, il est très probable que ce sera dans des actes sans public ou avec une présence limitée dans les arènes et les stades. Barby admet que c’est une exigence sanitaire que la pandémie partira, mais elle précise que la lutte contre Nava mérite le public présent.

Je veux que le public soit présent, admet-il; La lutte contre Jackie Nava est pour le public, car ils le demandent depuis longtemps, nous espérons que cette situation pourra bientôt être surmontée et nous pourrons le faire cette année.

Sans date pour l’instant, Barby reconnaît que dès qu’il y aura des conditions pour reprogrammer le combat, ils auront besoin d’un délai pour se préparer à un engagement de cette ampleur. Nous devons parler lorsque cela se produit, suggère Mariana; Voyez comment nous sommes, comment nous nous sentons, car nous devons arriver à notre meilleur niveau pour pouvoir définir la date.

D’autre part, Guillermo Brito, directeur opérationnel de Zanfer, promoteur en charge de la carrière de Nava, est optimiste quant au retour éventuel de la boxe car, malgré la crise économique due à la pandémie, les chaînes de télévision continueront de s’intéresser aux contenus qui fonctionnent et la boxe l’a prouvé.

Ils auront besoin d’un contenu qui attire les téléspectateurs, et la boxe reste un produit très demandé, ajoute-t-il.

