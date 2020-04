Se souvenir de «The Note» sur «Jersey Shore»

Bienvenue à Reality TV Week à The Ringer! En plus de célébrer les meilleurs personnages de l’histoire du genre, nous nous souviendrons également de certains de ses moments les plus emblématiques, en commençant, bien sûr, par The Note.

Dans l’apogée violente de l’arc d’histoire le plus tumultueux de l’histoire de Jersey Shore, il y a un sandwich.

Les gens saignent, les ongles en acrylique sont cassés et les extensions de cheveux jonchent le comptoir de la cuisine. Le combat a commencé techniquement parce que Jenni a fait un commentaire sur l’ivresse de Pauly D lors d’un appel téléphonique, mais la racine de la tension vient directement de The Note: une missive de quatre paragraphes et 63 mots s’est glissée dans le deuxième tiroir des étagères en plastique de Sammi avec elle. nom écrit au marqueur bleu et souligné quatre fois.

Dans le coin de la cuisine, Ron construit nonchalamment ce qui semble être un sandwich à quatre couches avec pas moins de huit tranches de pain, certaines empilées directement les unes sur les autres, entrecoupées de charcuterie et de fromage non identifiés. À côté de lui se tient Sammi, sa petite amie, encore et encore, fraîchement sortie d’une bataille de chats avec Jenni, qui dort à environ trois pieds d’elle.

Ron place calmement une tranche de pain sur une tranche de pain tandis que Snooki, tous les 56 pouces de sa pulsation de rage indignée, crie les cinq mots qui fracturent irrémédiablement la faction féminine de Shore House: “ELLE A ÉCRIT LA NOTE, TROP !!!”

L’absurdité de tout cela. Ron prépare calmement un sandwich de 6 pouces de haut dans la même scène qu’un combat qui change la vie; une bagarre tous azimuts a été stimulée en partie par un morceau de papier qui comprend l’expression «broyage avec plusieurs grosses femmes»; un mystère de deux épisodes culmine avec Snooki fonçant à travers la cuisine, repoussant Ron de son sandwich. Vous ne pouviez pas écrire cette merde. La télé-réalité est excellente lorsqu’elle applique l’adage de Mark Twain: «La vérité est plus étrange que la fiction, mais c’est parce que la fiction est obligée de s’en tenir aux possibilités; La vérité ne l’est pas. “

MTV

Comment on est venu ici? Une amorce pour ceux qui n’ont pas simplement profité de huit heures de cette émission au nom du journalisme: dans la saison 2, Sammi et Ron arrivent à Miami séparés, mais toujours investis émotionnellement l’un de l’autre. Deux nuits au club se terminent avec des cris ivres, et après que Sammi soit partie en larmes, Ron a adopté un comportement allant du bateau à moteur à des relations sexuelles avec deux femmes à la fois, puis rampe dans le lit de Sammi les deux nuits. Il lui offre des explications enrobées de sucre de ce qu’il a fait après son départ, malgré le fait que les hommes de la maison (et Angelina!) L’ont vu en action. Snooki et Jenni sont au courant des méfaits de Ron et en sont les témoins directs. Sammi, quant à lui, est encouragé par l’engagement de Ronnie dans leur relation – à un moment donné assis à ses côtés pendant une séance de tatouage de quatre heures – tout en implorant Snooki et Jenni que «Si vous les gars savez quelque chose, vous devriez me le dire. Je serais très contrarié si vous ne le faisiez pas. ” Sam va même jusqu’à dire à Angelina que si ce duo savait quelque chose sur Ron et ne lui disait rien, elle ne les considérerait jamais comme une amie proche, jamais.

Et donc, les maladroits Rosencrantz et Guildenstern de Miami décident de visiter un cybercafé pour taper The Note (en utilisant un vocabulaire tel que «seins» pour déguiser leur identité). Il s’agit de la version SparkNotes, bien que je recommande également une nouvelle surveillance. Les mots ne peuvent pas communiquer pleinement les nuances du premier matin où la note est découverte. Chaque acteur devient un détective amateur pour déterminer l’écrivain: Ron, par exemple, s’intéresse à l’utilisation de «sagement» – Snooki n’a pas ce genre de vocabulaire, raisonne-t-il, donc Jenni est impliquée; Pauly D répond en proclamant «GYM, TAN et FIND OUT WHO WROTE THE NOTE».

Mais bien sûr, parce que ce n’est pas de la fiction, personne ne répond comme les téléspectateurs (ou les colocataires) s’y attendent. Ce sont de vraies personnes qui agissent le plus souvent par instinct sur une justification, ce que la plupart d’entre nous feraient s’ils étaient pris au piège dans une maison avec sept autres personnes sans Internet, sans matériel de lecture ou de communication extérieure, et un approvisionnement sans fin en alcool. Sammi est plus préoccupé par l’identité des rédacteurs que par le contenu de la note, et le plan entier explose au visage de Snooki et Jenni, aboutissant à un combat physique définissant la série.

Un seul épisode de la deuxième saison fait explicitement référence au drame par son nom – l’épisode 5 est étrangement intitulé «La lettre», bien que personne ne l’appelle ainsi – mais le texte réel du message et le chaos qui s’ensuit font partie de la tradition de Jersey Shore . La distribution en parle toujours en plaisantant une décennie plus tard dans les épisodes de Jersey Shore: Family Vacation, et le départ anticipé d’Angelina dans la saison 2 et son absence des quatre saisons suivantes découle en partie de son rôle dans la débâcle. L’épisode dans lequel la note est écrite a été créé il y a presque exactement 10 ans, mais à ce jour, vous pouvez acheter des tapisseries, des tasses et des tirages encadrés avec l’infâme admission d’Etsy, Society6 et CafePress, entre autres.

Toute l’allégorie imprégnée d’alcool traite des questions séculaires d’amitié, de loyauté et d’honnêteté. Les réponses aux dilemmes moraux soulevés en disent long sur leur sens des responsabilités. Considérez ceci: Sammi a-t-il le droit d’être en colère contre Ronnie pour ses transgressions dans les deux premiers épisodes, même si elles n’étaient pas techniquement ensemble? Jenni et Snooki ont-ils une obligation morale de dire à Sammi qu’ils savent que Ron est un connard, même si Sammi est souvent elle-même un connard? Le pire: Ron ment à Sam, ou Jenni et Snooki mentent à écrire la note? Pourquoi Angelina est ICI et pourquoi cause-t-elle toujours autant de DRAMA ???

Le comportement du casting et les enjeux réels qui maintiennent cette histoire à flot pendant plus de sept épisodes se résument au tournage. Le drame est créé en raison de la responsabilité causée par les caméras, puis les caméras sont là pour capturer le drame.

Elle va ressembler à une idiote, est un refrain auquel Jenni revient lorsqu’elle justifie pourquoi ils doivent dire la vérité à Sammi. Mais Jenni parle également des autres: ils savent à quoi cela ressemble pour eux d’avoir ces conversations sur Ron et de ne pas le dire à Sammi, et ils savent que tout finira par sortir, parce que c’est la télé-réalité, et ils étaient déjà une saison dans cette grande aventure. Prenez l’avant-dernière ligne de la note elle-même: “Plusieurs personnes dans la maison savent, donc vous devriez connaître la vérité.”

Il est clair que les sentiments de Sammi en dehors de cette maison – lorsque cela est diffusé et que la vérité est révélée – leur importent. Ils sont préoccupés par l’optique, mais ils sont également véritablement préoccupés par leur ami. La note a été écrite pour que Snooki et Jenni puissent se couvrir les fesses quand tout cela est sorti; il a également été rédigé en raison d’un indéniable sentiment de loyauté.

La saga de la saison 2 de The Note est une excellente télé parce qu’elle est désordonnée, désordonnée, indulgente et ivre – l’équivalent visuel d’une double commande de nachos mangés à 3 heures du matin. Mais ce n’est que de cette façon à cause du courant sous-jacent des émotions authentiques. L’enjeu est de taille car il existe de vraies relations, et la façon dont ces allégeances et ce sens des responsabilités se détachent finissent par être plus étranges que la fiction, bien sûr, car le vrai drame interpersonnel n’a pas d’intrigue prédéfinie. Cela a toujours été la véritable force du spectacle de Jersey Shore. Les récits les plus forts de la série sont ceux qui reposent sur des amitiés non affectées.

