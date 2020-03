Se souvenir du doux excès de Kenny Rogers

Vous vous réveillez un samedi matin, votre subconscient basculant déjà entre la joie sereine (c’est le week-end!) Et la terreur ambiante (tout le reste!), Et la première chose que vous apprenez est que Kenny Rogers, superstar de la musique country et trésor national câlin , est décédé, à 81 ans, “paisiblement chez lui de causes naturelles sous la garde d’un hospice et entouré de sa famille”, selon un représentant des relations publiques. Et, boum: il y a une chanson de Kenny Rogers coincée dans votre tête.

Mais lequel? “The Gambler”, peut-être, bien sûr: sa signature frappée en 1978, une chanson que tout le monde a entendue 6 millions de fois et pourtant personne n’aime. (C’est toujours un très bon conseil.) Ou peut-être le colosse psychopopique de 1968 «Just Dropped in (to See What Condition My Condition Was In)», son premier hit parmi les 10 premiers, immortalisé avec amour 30 ans plus tard dans The Big Lebowski et un véritable esprit-bender qui rend le son de la crainte d’un mauvais voyage absolument délicieux. («Les huit premières heures ont été merveilleuses», a déclaré Rogers à Rolling Stone en 2001, se rappelant ce qu’il décrit comme sa seule et unique expérience avec la mescaline.) Ou peut-être son puissant duo Dolly Parton de 1983 et le classique du karaoké «Islands in the Stream», écrit par les Bee Gees (c’est évident) et affichant la chimie la plus audible explosive jamais générée entre deux humains (également évidente).

Ou peut-être, comme moi, votre subconscient s’est immédiatement emparé de «Ruby, n’emmenez pas votre amour en ville».

Né et élevé à Houston dans la «classe supérieure inférieure» en tant que quatrième de huit enfants, Rogers avait déjà 30 ans lorsque «Just Dropped In» l’a mis sur la carte, sage en harmonie avec ses années et déterminé à repousser les limites sonores de cette carte. dans toutes les directions dans les décennies à venir, une star country par excellence même chez son poppiest, une pop star née même dans son country. Sa version de 1969 de “Ruby” de Mel Tillis est une évocation ultra-légère d’un ennui de 10 tonnes, d’autant plus douloureux pour sa sérénité hypnotique. Le narrateur de la chanson est un vétéran handicapé d’une «guerre asiatique folle» sans nom (mais évidente); Ruby est sa femme insatisfaite et errante, et c’est navrant de voir à quel point Rogers glisse, avec une commande totale et presque ludique, sur des lignes comme: «Il est difficile d’aimer un homme dont les jambes sont pliées et paralysées / Et les désirs et les besoins d’un femme de ton âge, Ruby, je me rends compte. ”

C’est un mélodrame élevé que Rogers ne laisse jamais passer au simple kitsch, sa démission brutale dans sa tendresse, son désespoir exquis dans son désespoir. «L’ombre sur le mur me dit que le soleil se couche», observe-t-il. “Et oui, c’est vrai que je ne suis plus l’homme que j’étais”, concède-t-il. “Et si je pouvais bouger, je prendrais mon arme et la mettrais au sol”, bouillonne-t-il, une menace sans menace. “Oh, Ruby, bon sang, tourne-toi”, plaide-t-il à la fin de la chanson, une complainte sans pitié de soi.

Ce qui a rendu Kenny Rogers énorme et célèbre et bien-aimé (il avait 21 coups sûrs au pays no 1, pour commencer), c’est son léger excès, sur le plan sonore et sartorial. Enthousiaste, flamboyant et hirsute, il ressemblait et ressemblait à un luxueux tapis en peau d’ours, sa voix si musclée et terriblement chaude qu’elle vous obligerait à vous glisser dans quelque chose de plus confortable, peu importe ce qu’il chantait, peu importe ce que vous portiez auparavant. Ceci, par exemple, est absolument vrai.

Kenny Rogers était à coup sûr l’une des voix les plus excitées de la musique country.

– Tyler Mahan Coe (@TylerMahanCoe) 21 mars 2020

Tu as été si excitée peut-être deux fois.

– Tyler Mahan Coe (@TylerMahanCoe) 21 mars 2020

Mais sa délicatesse, sa fragilité savamment déployée, son affabilité platonique étaient tout aussi vitaux: il était comparable même à son plus grand, précis charismatique même au plus large. “The Gambler” était un succès assez énorme pour éclipser tout ce qu’il avait fait avant ou depuis, mais il ne l’a jamais vraiment fait; son moment Big Lebowski, le redéfinissant comme une icône plus cool que vous ne le pensiez pour une toute nouvelle génération de cinéastes slacker, était assez maladroit et exagéré pour le réduire à une caricature de cheeseball, mais cela n’a jamais vraiment pu.

Chaque moment de sa carrière riche en histoires contient des multitudes: Kenny, un album pop parmi les cinq premiers en 1979, est un bon point de départ si vous en avez assez du hasard des plus grands succès et que vous voulez l’expérience complète de Kenny Rogers. Mais même dans ce cas, cela s’étend de la verve funk du sud de “You Turn the Light On” (dont les 15 premières secondes à elles seules sont un délice de claquements de mains et de cloches capables de soutenir, comme, 200 chansons de rap) à la balladerie floue de ” You Decorated My Life »ou« I Want to Make You Smile »à la lope de clôture trompeusement sereine« Coward of the County », une autre chanson d’histoire country de style« Ruby »avec un récit lourd (agression sexuelle, vengeance violente) qui ne joue que si le chanteur a la touche la plus légère possible. Il n’a jamais été qu’une seule chose, même sur un disque.

Rogers était une star de la country qui a cité Ray Charles comme une inspiration cruciale, et a chanté avec une verve impeccable d’un amoureux du R&B. (“Lady”, un autre mégahit classique de karaoké de 1980, a été écrit par Lionel Richie, et c’est évident.) Peut-être vous souvenez-vous du moment où Wyclef Jean a remixé “The Gambler” sur une chanson intitulée “Kenny Rogers — Pharoahe Monch Dub Plate” qui en quelque sorte ne semblait pas ridicule. Peut-être vous souvenez-vous du somptueux coupure profonde de Kenny en 1986 “You’re My Love”, écrit par Joey Coco, alias, secrètement, Prince. Il était un chanteur de soul au sens critique du rock, mais plus important encore au sens spirituel, et en tant qu’artiste et célébrité en quelque sorte en bonne santé même à son rang. «Dites-moi comment vous avez rencontré votre cinquième épouse, Wanda», répond une autre question dans cette interview à Rolling Stone, et Rogers répond: «Elle était hôtesse dans un restaurant italien à Atlanta, et elle avait le plus beau sourire que j’aie jamais vu. ” Jusqu’à sa mort, ils étaient ensemble depuis 22 ans.

Peut-être que c’est juste qu’il avait une chimie extravagante avec quiconque qu’il a rencontré et quiconque l’avait déjà entendu chanter, y compris, inconsciemment ou autrement, vous. Mais malgré toute son habileté avec les duos – en 1983, il a fait une version méchante de “We’ve got ce soir” de Bob Seger avec, pourquoi pas, Sheena Easton – cette partie de son catalogue est en effet heureusement éclipsée par son rapport avec Dolly Parton. La dernière fois qu’ils ont joué ensemble «Islands in the Stream» en 2017, lors de son concert d’adieu (surnommé All in for the Gambler) au Nashville Bridgestone Arena. Ils l’avaient toujours. Bien sûr qu’ils l’ont fait.

Comme Rogers s’en souvenait, alors que la paire enregistrait un duo de tours de victoire de 2013 appelé «Vous ne pouvez pas vous faire de vieux amis», Parton lui a plaisanté en disant qu’elle ne pourrait jamais se résoudre à chanter à ses funérailles. Cette chanson va maintenant vous briser le cœur: sa première phrase est: «Que vais-je faire quand vous serez parti? / Qui va me dire la vérité? ” Parton a publié un hommage vidéo à Rogers samedi matin, et cela, bien sûr, est déchirant aussi.

Vous ne savez jamais à quel point vous aimez quelqu’un avant qu’il ne disparaisse. J’ai eu tant d’années merveilleuses et de moments merveilleux avec mon ami Kenny, mais surtout la musique et le succès que je l’aimais comme un homme merveilleux et un véritable ami. pic.twitter.com/hIQLIvt8pr

– Dolly Parton (@DollyParton) 21 mars 2020

Ce sont des moments étranges et épouvantables: même l’hommage de Parton commence par son souvenir d’apprendre les nouvelles en allumant la télévision, “checkin” pour voir ce que le coronavirus faisait. ” Ce qui est facile, apaisant et encourageant à imaginer, c’est Parton ceing «I Will Always Love You» aux funérailles de son vieil ami, mais même la brève déclaration de l’équipe de Rogers conclut en notant que «la famille prévoit un petit service privé à cette fois par souci de l’urgence nationale COVID-19. ” Prenez votre consolation, à ce moment nerveux de l’histoire, où que vous le trouviez, via celui qui peut le fournir. Quelle que soit la chanson qui le fasse pour vous, il y a au moins un chanteur sur lequel nous pouvons tous nous mettre d’accord.