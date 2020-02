Sean Dyche similaire à Brian Clough et “ferait très bien” dans un club de haut niveau, dit l’ancien as des Clarets Michael Kightly

Michael Kightly a comparé Sean Dyche au légendaire Brian Clough et dit que le patron de Burnley serait un succès dans un plus grand club s’il en avait l’occasion.

Kightly, 34 ans, qui a pris sa retraite du football professionnel l’été dernier, s’est associé à Dyche pour la première fois lorsqu’il a rejoint Watford en prêt de Wolves, avant de le suivre à Burnley un peu plus de deux ans plus tard.

Kightly a déménagé à Turf Moor, initialement prêté, de Stoke en 2013, mais l’accord est rapidement devenu permanent et il a connu quatre années de succès avec les Clarets, aidant l’équipe à remporter deux promotions en Premier League sous la direction de Dyche.

Dyche est largement considéré comme l’un des meilleurs managers anglais

Michael Kightly sur Sean Dyche n’a jamais eu l’occasion dans un club de haut niveau

Burnley a vraiment démarré depuis le départ de Kightly en 2017, devenant une équipe de Premier League établie. De plus, Dyche a remporté de nombreux applaudissements il y a deux saisons en guidant les Clarets dans la Ligue Europa, ce qui est peut-être sa plus grande réussite managériale à ce jour.

Beaucoup ont salué Dyche pour avoir dépassé les attentes à Burnley avec un budget assez limité par rapport à d’autres tenues de Premier League, et Kightly pense que la personnalité de 48 ans lui permet d’obtenir une telle cohérence de l’équipe.

S’exprimant exclusivement pour talkSPORT, l’ancien ailier a déclaré: «Pendant mon séjour à Burnley, Dyche parlait de son séjour à Nottingham Forest et il avait un petit rôle sous [Brian] Clough quand je pense qu’il était un jeune joueur d’équipe.

«Il vient de parler de la façon dont Clough était en tant que manager; comment il faisait les choses et comment il aimait garder les choses simples. Vous pouvez le voir dans la gestion de Dyche.

“Il [Dyche] a évidemment pris des extraits de chaque manager avec lequel il a probablement joué, donc je pense qu’il y a des similitudes. Vous pouvez devenir impressionné par la tactique et le positionnement et essayer de tirer le meilleur parti des joueurs et je pense que Dyche est très bon pour rester simple.

«La principale chose que j’aime chez lui, c’est qu’il n’est jamais trop haut et jamais trop bas; si vous perdez un match 3-0 samedi, il ne va pas mentalement et ne vous accueille pas un dimanche.

“Mais, en même temps, si vous gagnez 3-0 et que vous jouez vraiment bien, il ne dit pas que vous êtes tous brillants. Il garde un terrain plat de la façon dont il est et cette cohérence a coulé dans l’équipe.

«J’ai joué avec des managers où ils sont si émotifs et une minute où ils sont debout et la minute suivante ils sont tombés et les joueurs sont montés et descendus aussi et cela vient du manager.

“Le fait qu’il soit si régulier tout le temps et cohérent dans sa façon de faire son travail, je pense qu’il tire la cohérence de ses joueurs.”

Malgré son bon travail, une critique qui a souvent été adressée à Dyche est le style de jeu de son équipe.

Si vous voulez regarder un football fluide et basé sur la possession, Burnley ne sera probablement pas en tête de votre liste de souhaits. Le fait qu’ils aient complété le deuxième plus faible nombre de passes en Premier League cette saison confirme cela, alors que seul Newcastle a eu moins de touches du ballon que les Clarets.

Kightly, cependant, pense que l’ancien défenseur de Chesterfield serait capable de s’adapter et de jouer une marque de football plus attrayante s’il était davantage soutenu sur le marché des transferts.

“Je ne pense pas qu’il devrait changer du jour au lendemain avec l’équipe qu’il a en termes de style de jeu, car cela a fonctionné pour lui car il a deux promotions et a maintenu le club en Premier League”, a-t-il poursuivi.

«Mais, ma question est, quand cela change-t-il pour Burnley? Quand pensent-ils que nous allons essayer de passer au niveau suivant ou essayer de jouer au football plus expansif?

«D’abord et avant tout, la chose la plus importante pour Burnley est de rester en Premier League et ils le feront cette année après année à mon avis.

“S’il obtient un plus gros coup, ou un club, ou plus d’argent à dépenser, je pense qu’il changerait son style pour s’adapter à l’équipe qu’il prend en charge.”

Ces dernières années, Dyche a été liée aux postes de direction à Everton, Newcastle ainsi qu’à West Ham – et a même été présentée pour le poste en Angleterre par certains experts.

Cependant, il n’a jamais eu la chance de participer à un club dit «plus grand» – mais pourquoi est-ce le cas?

Bien qu’il soit lié à de gros travaux, Dyche en est à sa huitième saison à Burnley

“Tout d’abord, parce qu’il est anglais et je ne pense pas que les managers anglais obtiennent la reconnaissance qu’ils devraient obtenir”, a conclu Kightly. «Deuxièmement, le style de jeu.

“Les plus grandes équipes regarderont son style de jeu à Burnley et penseront:” nous ne voulons pas vraiment cela dans notre club. “S’il est allé à Arsenal, il ne va pas jouer comme ça.

“Je ne pense pas qu’il corresponde au projet de loi en termes d’apparence et de conversation. Il a la voix rauque et il est parfois très sévère et farfelu et je pense que les meilleurs clubs regardent cela et pensent, ‘ce n’est pas ce que nous voulons dans notre club’ – c’est vraiment dommage car je pense qu’il ferait très bien à un club haut de gamme.

«La façon dont il est et l’aura autour de lui, il serait respecté. Vous regardez Arsenal et tous leurs problèmes défensifs, il allait là-dedans et triait tout droit et construisait à partir de là.

“Mais je ne le vois jamais obtenir un travail comme ça, pour être honnête.”

.