Sean Payton a décrit l’amélioration de sa condition lors de la lutte contre le coronavirus

L’entraîneur-chef des Saints, Sean Payton, a été la première figure de la NFL à être testée positive pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Payton a reçu le test lundi dernier après une fièvre et des frissons, et il a découvert son résultat positif jeudi. Mais au cours des quatre jours qui ont suivi son diagnostic, l’entraîneur-chef des Saints, âgé de 56 ans, a déclaré qu’il avait vu une amélioration spectaculaire de son état.

Payton, qui est toujours en quarantaine à son domicile, a appelé lundi à ABC Good Morning America et a discuté de sa bataille contre le coronavirus. Payton a comparé ses symptômes initiaux à la grippe saisonnière et a ajouté qu’il n’a jamais éprouvé les symptômes respiratoires qui ont été largement associés à COVID-19.

Payton a déclaré:

“Je me sens bien. Je dirais que ça fait une semaine maintenant – une semaine aujourd’hui – que je me suis fait tester, alors c’est lundi. Surtout de la fatigue. Quand je suis entré la semaine dernière lundi, j’ai eu plus de frissons, j’avais une fièvre de bas grade – j’avais certainement l’impression d’avoir la grippe. Tout comme nous saurions tous à quoi cela ressemble – comme si vous vouliez simplement vous allonger au lit et ne rien faire. Et puis progressivement, au cours de cette semaine, je dirais que je me suis progressivement amélioré chaque jour. Je n’ai pas eu à faire face à des problèmes respiratoires, puis jeudi, j’ai découvert que le test était positif. »

Interrogé sur les images de personnes à travers les États-Unis ignorant les ordres de distanciation sociale, Payton a exhorté les gens à penser aux autres en ce qui concerne le coronavirus et à suivre les mesures préventives pour empêcher le virus de se propager aux personnes à haut risque.

Il a continué:

«Il y a du bon sens ici. Il y a trop de science en ce moment, il y a trop de données pour que nous ignorions cela. Vous êtes terriblement frustré quand vous voyez cela. “

