Notimex

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. a10

La Nouvelle-Orléans. Le coronavirus est arrivé dans la NFL après avoir confirmé que l’entraîneur-chef de New Orleans Santos Sean Payton était positif. Selon le portail de la United States Soccer League, Payton a assisté à une course de chevaux à Oaklawn Park en Arkansas, ne se sentait pas bien et prétendait avoir un rhume, il a donc subi des tests médicaux, ce qui le rend dans le premier cas dans ce sport.

.