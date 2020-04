Sebastian Vettel, sur le point de renouveler avec Ferrari

.

Journal La Jornada

Samedi 18 avril 2020, p. a11

Londres Le pilote allemand Sebastian Vettel a confirmé qu’il pourrait renouveler son contrat avec Ferrari avant le début de la saison de Formule 1, suite au report et à l’annulation de plusieurs courses en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Le lien du quadruple champion du monde avec l’équipe expire fin 2020, mais l’Allemand maintient qu’il est impatient de rester dans l’équipe.

Ferrari a déclaré que Vettel restait son premier choix pour la compétition avec le monégasque Charles Leclerc, mais la presse a déclaré qu’il souhaitait une réponse d’ici la fin avril et veiller à ce que les remplacements possibles soient toujours disponibles.

Je pense que l’une des clés pour tout le monde en ce moment est de rester patient, a déclaré Vettel aux journalistes lors d’une conférence téléphonique. Cela dépend du moment où nous aurons la première course et il y a de fortes chances que nous devions prendre une décision plus tôt, car maintenant il semble qu’il n’y aura pas de compétitions avant juin ou juillet.

L’Allemand a refusé de préciser quand on lui a demandé si le prochain contrat serait d’une année ou plus. Quel que soit l’accord, ce sera ce avec quoi nous et l’équipe nous sentirons à l’aise. Donc, en termes de durée, je ne sais pas, a-t-il noté.

.